TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu TBMM'deki parti grubunda ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili yasa teklifinin kapalı kapılar ardında görüşüldüğünü söyleyerek, 'Uygun olmayan zeminlerde önemli kararlar alınıyor. Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum. Ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir. Sayın Meclis Başkanı'nın ifadelerini temenni boyutuyla ele alacağımızı söyleyebilirim. O düşüncelerini söyledi, biz de karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri komisyon aşamasından itibaren neye karşıysak, bugün de şartların devam ettiğini söyledik' dedi.

Görüşmede yasa teklifine ilişkin kaygılarını dile getirdiklerini belirten Dervişoğlu, 'Yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütünün karşısında diz çökmüş duruma getirilebileceği ya da öyle algılanabileceği düşüncesini ifade ettik' diye konuştu.