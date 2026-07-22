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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı verdiği mesajlarla dikkat çeken ve camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.

Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

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