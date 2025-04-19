Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, Great Place to Work Türki­ye enstitüsü tarafından tarafından yürütülen ve çalışan deneyimlerini temel alan değerlendirme süreci sonunda “harika bir iş yeri” kriterlerini sağlayarak GPTW seritikasını almaya yeniden hak kazandı. Sertifikalandırma sürecinde, çalışanlara uygulanan kapsamlı ve anonim anketlerle şirketin güven, takım ruhu ve çalışan bağlılığı gibi temel unsurları ölçümlendi.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, “ TAV Havalimanları olarak 25 yıldır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Bugün, 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının yanı sıra, iştirak şirketlerimizle birlikte 30’dan fazla ülkede, 100’ü aşkın havalimanında varlık gösteriyoruz. Bu operasyon ağının başarısının temelinde, 42 bini aşkın çalışma arkadaşımızın bilgi ve birikimi yer alıyor. Çalışanlarımızın doğrudan geri bildirimlerine dayanan bu sertifika, bizim için değerli bir gurur kaynağı. Gücümüzü insan kaynağımızdan alıyor, çalışan deneyimini kurumsal önceliklerimizin merkezine koyarak ilerlemeye devam ediyoruz.”dedi.

TAV Havalimanları’nın yanı sıra, grup bünyesindeki ATÜ Duty Free, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Technologies de Great Place to Work sertifikasına layık görüldü.

Great Place to Work® hakkında

Great Place to Work, çalışan deneyimine dayalı ölçümleme ve kurum kültürü danışmanlığı alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren bağımsız bir araştırma ve danışmanlık kuruluşudur. 30 yılı aşkın süredir 60’tan fazla ülkede milyonlarca çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği analizlerle, şirketlerin kurum kültürlerini değerlendirmekte ve geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Great Place to Work Sertifikası, çalışanların doğrudan geri bildirimlerine dayanarak verilir. Sertifikasyon sürecinde Great Place to Work Trust Model™ (Güven Modeli) ile Trust Index™ (Güven Endeksi) Anketi temel değerlendirme araçları olarak kullanılır. Trust Index™ Anketi, kurum kültürünü çalışanların gözünden değerlendirerek güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi temel unsurlar üzerinde ölçüm yapar.