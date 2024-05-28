Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden etkinlikte vatandaşlara lavaş ekmeği arasında tulum peyniri ile çay ikram edildi.

Etkinliğe Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Erzincan’ın coğrafi işaretleri ürünleri tanıtıldı. Erzincan Tulum Peyniri ve Kemaliye Lök Tatlısı ikram edilirken, Kemah Tuzu, Cimin Sarucu, Kesme Kadayıfı, Eğin Dutu ve Refahiye Balı gibi ürünler bakır kaplarda tanıtıldı.



Etkinliğe ilişkin bir konuşma yapan Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdür Oğuzhan Kılıç şu ifadelere yer verdi; “21-27 Mayıs Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Erzincan’ımızın Coğrafi İşaretli ürünlerini bugün burada sergiliyor ve tanıtıyoruz. Erzincan’ın Coğrafi İşaretli ürünlerinden Tulum peynirinin de lavaş ekmeği ve çay eşliğinde sabah kahvaltısı niteliğinde ikramını yapıyoruz. Bu sene Türk Mutfağı Haftasının ana teması yöresel ürünler kahvaltıda ikram edilmesi, yöresel kahvaltıların tanıtımı ve sunumuydu. Biz de daha çok Coğrafi Ürünlerimizden tercih ettik. Bununla ilgili hem kahvaltı programları düzenledik hem de burada tanıtım standımızı açtık. İkramlarımızla birlikte Coğrafi İşaretli ürünlerimizden Tulum peynirini, Kemaliye dutunu, Eğin Lök tatlısını, Cimin Sarucunu ve Kemah tuzunu tanıttık. Bugün akşama kadar Erzincan türküleri eşliğinde ürünlerimizin tanıtımı ve ikramlarımız devam edecek.”

Sabahın erken saatlerinde Erzincan türküleri eşliğinde ikram edilen Tulum Peyniri, lavaş ve çay sunumu için teşekkürlerini ifade eden vatandaşlar düzenlenen bu etkinliği ve ikramlıkları beğendiklerini belirtti. Meydanda ayrıca Erzincan’ın coğrafi işaretli ürünleri dev ekranda gösterildi.