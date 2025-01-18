Tariş’in açıkladığı fiyat aralığı, litre başına 82 ila 225 lira arasında değişirken, üreticiler bu fiyatların maliyetleri karşılamadığını ifade etti. Birliğe ürün teslim eden üreticiler, litre başına 100 lira ön ödeme almış olmalarına rağmen, nihai fiyatların beklentilerin altında kalmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Üreticiler: “Fiyatlar Gözden Geçirilmeli”

Üreticiler, özellikle zeytin hasadındaki artan girdi maliyetlerini hatırlatarak, Tariş’in belirlediği fiyatların, üretim maliyetlerini dahi karşılamadığını dile getirdi. Üreticilerden biri, “Gübre, mazot ve işçilik maliyetleri sürekli artıyor. Böyle bir dönemde bu fiyatlarla ayakta kalmamız mümkün değil. Tariş’in fiyatları yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz,” dedi.

Tariş’e Çağrı

Bölgede zeytinyağı üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten üreticiler, birlik yöneticilerine çağrıda bulunarak fiyatların yeniden gözden geçirilmesini ve üreticinin hak ettiği değeri almasını istedi. Ayrıca, bu fiyatların uzun vadede üretimi olumsuz etkileyebileceği ve birçok üreticiyi zeytinliklerini terk etmeye zorlayabileceği ifade edildi.

Üreticilerin tepkisi karşısında Tariş Zeytinyağı Birliği’nin nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, üreticiler birlik yöneticilerinden çözüm odaklı bir yaklaşım bekliyor.