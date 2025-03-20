Ocak ayında tarımsal girdi fiyatlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise yıllık artışın en fazla yaşandığı alt grup oldu. Tohum ve dikim materyali, yıllık bazda %50,09 artış ile en yüksek artışı gösteren alt grup olarak öne çıktı. Ayrıca, aylık artış oranında ise veteriner harcamaları %32,87’lik bir artışla dikkat çekti.

Veriler, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın tarımsal üretim ve yatırım maliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor. Özellikle tarımda kullanılan mal ve hizmetler ve tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler kategorilerinde de artış yaşandı. Bu kategorilerde sırasıyla %5,95 ve %5,56’lık artışlar kaydedildi.

Sonuç olarak, yıllık ve aylık artışlarla tarımsal girdi fiyatları, üreticiler için daha yüksek maliyetler anlamına geliyor. Bu durum, hem üretim maliyetlerini hem de ürün fiyatlarını etkileyebilir, bu da tarımsal sektörün sürdürülebilirliği için önemli bir gündem maddesi haline geliyor.