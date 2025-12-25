En Yüksek İşgücü Maliyeti Finans ve Sigorta Sektöründe

Sektörler bazında incelendiğinde, finans ve sigorta faaliyetleri aylık 119 bin 868 TL ile işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör olarak öne çıktı. Bu sektörü 94 bin 96 TL ile bilgi ve iletişim, 67 bin 397 TL ile eğitim sektörü izledi.

Öte yandan, inşaat sektörü aylık 26 bin 47 TL ile işgücü maliyetinin en düşük olduğu alan oldu. İnşaatı, 29 bin 460 TL ile konaklama ve yiyecek hizmetleri, 30 bin 929 TL ile gayrimenkul faaliyetleri takip etti.

Brüt Kazancın Payı Yüzde 85,7

İşgücü maliyetinin bileşenleri incelendiğinde, brüt kazançların toplam maliyet içindeki payı yüzde 85,7 olarak gerçekleşti. Sosyal güvenlik ödemeleri yüzde 13,9, diğer işgücü maliyeti ödemeleri ise yüzde 0,4 pay aldı.

Düzenli Ödemeler Kazançta İlk Sırada

Kazanç bileşenleri içinde, çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler yüzde 78,4 ile en büyük paya sahip oldu.

Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemeler : %9,9

Çalışılmayan süreler için yapılan ödemeler: %8,6

Ayni ödemeler : %2,7

Tasarruf sandıklarına yapılan ödemeler: %0,4

Sosyal Güvenlikte Zorunlu Ödemeler Ağırlıkta

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri yüzde 84,3 ile ilk sırada yer aldı. Gönüllü sosyal güvenlik ödemeleri yüzde 0,7, kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri ise yüzde 15,0 oranında gerçekleşti.

İşveren Maliyetleri Artmaya Devam Ediyor

Açıklanan veriler, işverenler açısından personel maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini, sektörler arasında ise belirgin farklar bulunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle finans, teknoloji ve eğitim gibi nitelikli iş gücü gerektiren alanlarda maliyetler yüksek seyrederken, emek yoğun sektörlerde daha düşük seviyeler dikkat çekiyor.