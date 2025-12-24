Reklam yüzü Pelin Çift’in yer aldığı filmde, maaşını Halkbank’a taşıyan emeklilere sunulan faizsiz, 12 ay vadeli 30.000 TL kredi imkânı, maaş promosyonu, internet ve mobil şubede ücretsiz havale ile EFT ve FAST işlemlerindeki kolaylıklar öne çıkarılıyor. Ayrıca, tüm emeklilere Paraf Değerlimiz kredi kartı ile sunulan yılda 35.000 TL’ye varan indirim fırsatı ve 20.000 ATM’den ücretsiz işlem olanağı da vurgulanıyor.

Ayrıcalıklarla birlikte Halkbank’ın emeklilere verdiği değeri güçlü, sıcak ve samimi bir iletişim diliyle anlatan reklam filminin yönetmenliğini Fırat Mançuhan üstlenirken kreatif süreç, Renosans İstanbul imzası taşıyor.