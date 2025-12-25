Jeopolitik Risk Algısı Yeniden Yükselişte

ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskıyı artıran operasyon kapsamında yaptırım uygulanan bir petrol tankerini Atlantik Okyanusu’na doğru takip etmesi, piyasalarda jeopolitik risk algısını yukarı taşıdı. Enerji arzına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatları üzerinde sınırlı baskı yaratırken, yatırımcıların temkinli duruşu risk primlerinin yüksek kalmasına neden oluyor.

Değerli Metallerde Kâr Satışlarına Rağmen Güçlü Trend

Değerli metaller cephesinde son haftalarda görülen sert yükselişlerin ardından kısa vadeli kâr realizasyonları öne çıksa da altın ve gümüş yılın en güçlü performans dönemlerinden birini yaşamayı sürdürüyor.

Yatırımcıların 2026 yılında da yükseliş trendinin devam edebileceğini fiyatlaması, merkez bankalarının süregelen alımları ve ABD’de faiz indirim beklentilerinin korunması değerli metallerde yapısal talep görünümünü destekliyor.

Japonya’da Tahvil İhalesi Öncesi Tedirginlik

Japonya’da bugün gerçekleştirilecek tahvil ihalesi öncesinde piyasalarda temkinli bir hava hâkim. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) son faiz artışı sonrası iletişim politikasındaki belirsizlik, yenin seyrinde ve uzun vadeli tahvil getirilerinde oynaklığı artırdı. Yatırımcılar BOJ’un yeni adımlarına dair net sinyaller arıyor.

Teknoloji Hisselerinde Çin–ABD Gerilimi Baskı Yaratıyor

Düzenleyici cephede Çin’in, ABD’nin çip sektörüne yönelik tarifelerine karşı yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini açıklaması teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Intel hisselerindeki açılış sonrası değer kaybı, Nvidia’nın Intel 18A üretim süreci testlerini sonlandırdığına yönelik haber akışıyla ilişkilendirildi. Bu gelişme, yarı iletken sektöründe rekabetin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Wall Street’te Noel Öncesi Pozitif Kapanış

Noel öncesindeki kısa seansta Wall Street’te S&P 500 endeksinin tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilemesi dikkat çekti. Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleriyle birlikte risk iştahının yılın son günlerinde korunmaya devam ettiği görülüyor.

Piyasa Fiyatlamaları

Dolar Endeksi: %0,07 artışla 97,95

USD/JPY: %0,16 düşüşle 155,967

EUR/USD: %0,13 düşüşle 1,1779

EUR/GBP: %0,04 düşüşle 0,8721

Ons Altın: %0,11 düşüşle 4.479 dolar

Gümüş: %0,63 artışla 71,75 dolar

Brent Petrol: %0,14 düşüşle 62,46 dolar

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi: %4,13

S&P 500: %0,32 yükseliş

Nasdaq 100: %0,27 yükseliş

ABD İstihdam Verileri Fed Beklentilerini Şekillendiriyor

ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 214 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Bu veri, yeni işten çıkarmaların sınırlı kaldığını ve işgücü piyasasının görece dayanıklılığını koruduğunu gösterdi.

Ancak devam eden işsizlik başvurularının 1,9 milyon seviyesine yükselmesi, toparlanmanın daha yavaş ve dengeli bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Piyasa fiyatlamaları, Fed’in 2026 yılı boyunca toplam 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisini koruyor. İstihdam piyasasındaki olası zayıflama sinyalleri, yeni yılda para politikasının ana belirleyicilerinden biri olmaya devam edecek.

Tatil Sonrası İçin Beklenti: Yatay Seyir ve Seçici Pozisyonlanma

Noel tatili nedeniyle ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’de borsaların kapalı olması sebebiyle bugün önemli bir makro veri akışı beklenmiyor. Uluslararası döviz ve emtia piyasalarında haftanın ikinci yarısında yatay ve düşük hacimli bir seyir öne çıkabilir.

Uzmanlar, tatil sonrası dönemde Noel rallisinin yarattığı kısa vadeli iyimserlik yerine büyüme verileri, tüketici harcamaları ve merkez bankası sinyallerine duyarlı, daha kontrollü bir yatırım stratejisinin öne çıkabileceğini değerlendiriyor.