Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 29 Nisan’da ilan edilen “2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projeler, Ajans Genel Sekreterliğince onaylandı.

Program çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden KUZKA’ya sunulan projeler arasından bir proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Desteklenecek proje ile kooperatiflerin sermaye yapılarının güçlenmesi, verimlilik temelinde gelir çeşitliliğinin sağlanması, etkin bir girişimcilik yapısı kazanması, güç ve ortaklık iş birliği altyapısının oluşturulması ve yeni nesil kırsal kalkınma sürecine katkı sağlanması amacıyla yol haritası oluşturularak, birliklerin ve kooperatiflerin kapasite gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor.

Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi kurum ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında on iş günü içinde sözleşmelerinin imzalanması planlanıyor.