Dünyada ve Türkiye’de, tarımda makineleşmenin artması ve kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası atıl duruma düşen topraklar, Ordu Büyükşehir Belediyesinin projeleriyle yeniden tarıma kazandırılıyor.

4.5 yılda 32 bin dönüm âtıl araziyi tarıma kazandıran, çiftçilere tohum desteği sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘Ordu İlinde Tarımsal Mekanizasyon Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’ doğrultusunda toprak işleme makineleri, hasat ve harman makineleri ve ilaçlama makineleri olmak üzere toplam 28 adet makinenin bulunduğu Tarım Makineleri Parkı kurdu.

Arazisinde tarım yapmak isteyen ancak makine ihtiyacı sebebiyle bunu gerçekleştiremeyen üreticilere sembolik ücretlerle kiralanan makineler, kullanıldıktan sonra başka üreticilerinde kullanmasına imkân sunuyor.



Üreticiler makine ve tohum desteği ile maliyetleri azalttı

Sonbahar döneminde yem bitkisi ekimi yapmak üzere Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvuran ve aldıkları makineleri ekim faaliyetlerinde kullanan üreticiler makinelerden oldukça memnun kaldı.

Çamaş ilçesinde üretim yapan, 3 günde 100 dönüm araziyi işleyip yem bitkisi ekimi yapan üreticiler, tarım makineleri ve tohum desteğinin kendilerini çok rahatlattıklarını belirttiler. Hem ekonomik hem de zamandan çok önemli oranda tasarruf sağladıklarını dile getiren vatandaşlar, tarım makineleri ve tohum desteği dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan Ordu genelinde fındık altı yem bitkilerinin ekildiği alanların yanı sıra makineli tarıma uygun 94 bin 290 dönüm arazi bulunuyor. Bu alanlarda üretim yapılması amacıyla kurulan makine markı üreticilere büyük kolaylık sağlamaya devam edecek.