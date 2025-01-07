Atıl Araziler Üretime Kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu düzenlemenin vatandaşlardan gelen "Boş tarım arazileri ekilsin" talepleri doğrultusunda hazırlandığını açıkladı. Uygulama, yalnızca miras yoluyla elde edilen arazileri kapsayacak ve satın alma ya da devir yoluyla elde edilen tarlalara uygulanmayacak.

Bakanlık, bu adımla hem üretim kapasitesini artırmayı hem de arazi sahiplerinin gelir elde etmesini hedefliyor.

Kiralamalar Dijital Ortamda Yapılacak

Miras yoluyla sahip olunan ancak işlenmeyen araziler, devlet tarafından kiraya verilecek. Kiralama süreci dijital ortamda gerçekleşecek ve kira gelirleri arazi sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

Kiraya verilecek arazilerin ücret tarifesi, çevredeki benzer özelliklere sahip arazilerin piyasa değerine göre belirlenecek. Bakanlık, emsal arazi kira bedellerini tespit ederken en az üç farklı örnek araziden faydalanacak.

Amaç: Verimliliği Artırmak ve Gelir Sağlamak

Düzenleme ile hem atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması hem de arazi sahiplerinin ekonomik fayda sağlaması hedefleniyor. Bakanlık, uygulamanın üç ay içinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Gizligider, bu düzenlemenin tarımsal üretimde sürdürülebilirliği destekleyeceğini ve miras yoluyla bölünerek verimsiz hale gelen arazilerin ekonomiye kazandırılacağını vurguladı.