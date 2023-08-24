Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düşen ve 3’ü mürettebat toplam 10 kişinin öldüğü uçakta Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de olduğu bildirildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunanların listesi yayınlanarak, Prigojin’in kazada öldüğü doğrulandı.

Rosaviatsiya tarafından açıklanan listede, uçakta hayatını kaybedenler arasında Prigojin’in sağ kolu Dmitriy Utkin, Wagner komutanları Sergey Propuskin, Evgeny Makaryan, Aleksandr Totmin, Valery Chekalov ve Nikolay Matyuseev de yer aldı. Açıklamada, uçağın havacılık ajansının izniyle Moskova’daki Şeremetyevo Havaalanı’ndan kalkış yaptığı ve St. Petersburg kentine hareket ettiği bilgisine yer verildi. Evgeny Prigojin’in içinde olduğu uçağın Moskova'da düşmesinin ardından Rus paralı asker grubu Wagner'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü ve Prigojin'e ait 2. uçağın ise Moskova'ya indiği" ifade edildi. Bilindiği üzere Prigojin, Rusya'da iki ay önce ayaklanma başlatmış, paralı askerleriyle Moskova'ya yürümeye kalkmıştı. Wagner'e ait uçağın düşmesiyle 'intikam' iddiaları güçlendi. Olay sonucunda "Uçak düştü mü, düşürüldü mü?" sorusu akıllara, tarihte çözülemeyen uçak kazalarını getirdi. 2019 yılında Wagner liderinin resmen öldüğüne yönelik olarak çıkan haberler ise meydana gelen uçak kazası olayıyla ilgili de şüphe uyandırdı.



Dönemin Başbakan’ı Menderes’in ölümden döndüğü şüpheli uçak kazası 1959 yılında meydana gelmişti

17 Şubat 1959 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'in içerisinde bulunduğu Vickers Viscount 794 tipi "TC-SEV" uçağının Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak Londra Antlaşması için İngiltere'ye doğru giderken düştü. Eski Başbakanlardan Menderes, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında mutabakata varılan Üçlü Kıbrıs Antlaşması'nı imzalamak üzere gittiği Londra'daki Gatwick Havalimanı'na 4,5 kilometre kala, Surrey bölgesindeki Newdigate köyü yakınlarındaki ormanlık alana düşen uçaktan sağ kurtuldu. Kazada, 14 kişi hayatını kaybetti, mürettebat ve yolculardan oluşan 7 kişi yaralandı.



Orgeneral Eşref Bitlis'in de uçağı 17 Şubat 1993'te şüpheli şekilde düşmüştü

Orgeneral Eşref Bitlis'in, 17 Şubat 1993'te Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek üzere bindiği uçak, kalkıştan kısa süre sonra Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezi'nin bahçesine düştü. Şüpheli bir şekilde düşen uçakta bulunan hiç kimse kurtulamadı. Kazada, Eşref Bitlis ile Binbaşı Yaşar Erian, Yüzbaşı Tuğrul Sezginler, askeri personel Fahir Işık, Emin Öner, Posta İşletme Merkezi güvenlik görevlisi Ruhi Salay şehit oldu. Olay yerinde incelemede bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, uçağın düşüş sebebinin buzlanma ve pilotaj hatası olduğunu söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada "hiçbir bilirkişi raporu ve teknik raporun bulunmadığının" ifade edilmesi kazaya ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında hayatını kaybetmişti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde saat 14.37’de Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek için havalandıktan 26 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle Keş dağı, Kuru Dere Kanlıçukur Mevkii’ne düştü. Yazıcıoğlu’nun yanı sıra helikopterde bulunan 6 kişi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından hazırlanan otopsi raporunda, Yazıcıoğlu’nun düşme anından sonra bir saat daha hayatta kaldığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu ve helikopterde bulunanların na’şına ancak 48 saat sonra ulaşılması ise büyük tepki oluşturmuş, 17 gönüllü köylü tarafından bulunan enkazın 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin 115 kilometre uzağında olduğu anlaşılmıştı. Meydana gelen uçak kazasına ilişkin henüz bir sonuca ulaşılmadı.



Parçacık fiziği uzmanı Arık, 2007 tarihinde geçirdiği uçak kazasında bir sonuç çıkmadı

Parçacık fiziği uzmanı Prof. Dr. Engin Arık, Isparta’da, 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiği sırada Türbetepe’de düşen, Atlasjet’in İstanbul- Isparta seferini yapan World Focus’tan kiralanan yolcu uçağında, 7’si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra suikast ihtimali ortaya atıldı ancak herhangi bir sonuç çıkmadı. Arık, Toryum madeninin enerjiye dönüştürülmesiyle Türkiye'nin iç ve dış borçlarının toplamının 350 kez ödenebileceğini söylemişti.



2010 yılında Polonya Merkez Bankası Başkanı’nın da aralarında bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada yere çakılmıştı

10 Nisan 2010 tarihinde aralarında Polonya Merkez Bankası Başkanı Slawomir Skrzypek, Ombudsman Janusz Kochanowski ve Dışişleri Bakan yardımcısı Andrzej Kremer'le birlikte çok sayıda milletvekilinin bulunduğu Tu-154 tipi uçak, Rusya'nın batısındaki Smolensk bölgesine iniş yapmaya çalışırken yere çakıldı. Uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi. Uçak kazasında başlatılan soruşturmalar ise kesin bir sonuca varamadı. Tupolev 154 tipi uçağın düşmesinde pilot hatasının, hava şartlarının, askeri havaalanındaki aydınlatma sorunlarının ve kule yetkililerinin yeterli eğitime sahip olmamasının rol oynadığı ortaya çıktı. Belirsizliklerle dolu bu tablo yüzünden Polonya hükümeti güven kaybına uğramıştı.



İran Ulaştırma Bakanı Rahman Dadman'da Rus yapımı Yak-40 tipi uçakla kaza yapmıştı

İran Ulaştırma Bakanı Rahman Dadman'ın da aralarında bulunduğu 29 kişiyi taşıyan uçak, Sari Kenti'nin doğusunda dağlık bölgeye çakıldı. Rahman Dadman ve 6 milletvekilinden oluşan heyet, havaalanı açılışı için Sari'nin 130 kilometre doğusundaki Gorgan'a gidiyordu. Rus yapımı Yak-40 tipi uçağın pilotu, hava kulesine kötü hava şartlarından bahsederek Tahran'a geri dönebileceğini ya da acil iniş yapabileceğini söyledi. Faraz-i Kesm Havayolları'na ait uçak radar ekranından kayboldu. Uçağın enkazı daha sonra Sari'nin 145 kilometre doğusundaki Gorgan ve Şahrud arasındaki dağlık bölgede bulundu. Kaza sırasında yoğun yağışların olduğu belirtilirken meydana gelen kazada bir sonuca ulaşılmadı.



Total'ın CEO'su Christophe de Margerie’de 2014 yılında uçak kazasında hayatını kaybetmişti

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında 2014 yılında Vnukova Havaalanı'nda içinde Fransız petrol devi Total'ın CEO'su (İcra Kurulu Başkanı) Christophe de Margerie’nin de bulunduğu 2 pilot ve 1 hostes uçak kazasında hayatını kaybetti. Kazaya dair detaylar ortaya çıktıkça şüpheler de derinleşti. De Margerie'nin içinde bulunduğu Falcon 50 tipi uçak, kalkış için 250 kilometre hıza ulaştığında bir anda karşısına kar temizleme aracı çıktığı söylenmişti. Kazadan saatler sonra kar temizleme aracını kullanan şoförün olay anında alkolün etkisinde olduğu iddia edildi. Bu arada hava trafik kulesinde bir stajyer olduğu öğrenildi. Yetkililer ilk izlenimlere göre kazanın "kar temizleme görevlisinin ve hava trafik kulesinin müşterek hatasından kaynaklandığını" açıkladı. Uzmanlar olumsuz hava şartlarının ve pilotaj hatasının da kazada rol oynamış olabileceğini söyledi. Uçağın kara kutularının bulunduğu, Uluslararası Havacılık Komitesi'nin, Rusya Federal Havacılık Masası'nın, Uluslararası Hava Güvenliği Bürosunun ve Fransız yargı makamlarının konuyla alakalı soruşturmalar başlattığı açıklanmış suikast iddialarını da güçlendirmişti. Total'in Rusya'yla sıkı ilişkileri ve çevrecilik konusundaki tutumları eleştiriliyordu. Putin'le iş yaptığı için de De Margerie hedef durumundaydı.