Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Karaismailoğlu, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, mevcut yapı stokunun taşıdığı risklerin yapı güvenliği alanında yeni ve bütüncül düzenlemeleri zorunlu kıldığını söyledi. Karaismailoğlu, kanun teklifinin yapı güvenliğinin artırılması, kaçak ve denetimsiz yapılaşmanın önlenmesi ile yangın güvenliğine ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçladığını ifade etti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ise riskli yapıların tespit edilerek fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Yeşildal, mevcut yapı stokunun güçlendirilmesine yönelik hukuki düzenlemelerin yanı sıra kaçak yapılaşmanın önlenmesi için yaptırımlar öngörüldüğünü belirtti.

Yangın güvenliği ve tapu işlemlerinde dijitalleşme

Kanun teklifiyle yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrol, denetim ve yaptırım mekanizmalarının geliştirileceğini aktaran Yeşildal, Tapu Kanunu’nda yapılan düzenlemeye de değindi. Buna göre, değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporlarında yer alan taşınmaza ilişkin verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getirilecek. Verilerin elektronik iletimine ilişkin usul ve esaslar ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Aidat artışlarına sınırlama geliyor

Yeşildal, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen sosyal konut projelerinde damga vergisi istisnası uygulanacağını da açıkladı. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerle, özellikle site gibi toplu yaşam alanlarında aidat artışlarının keyfi şekilde yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde karar nisabının 5’te 4’ten 3’te 2’ye düşürülmesi teklif edildi.

TOKİ işlemlerinde hız ve kolaylık

Toplu Konut Kanunu’nda da çeşitli düzenlemeler öngörüldüğünü belirten Yeşildal, TOKİ tarafından yapılan sözleşmelerde elektronik ortamda kimlik doğrulaması yapılabilmesinin sağlanacağını, TOKİ’nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebileceğini ve kurumun dava ile icra işlemlerinde bazı vergi ve harçlardan muaf tutulacağını kaydetti. Ayrıca sosyal konut alanlarında sürecin daha hızlı ve verimli yürütülmesi amacıyla devir veya acele kamulaştırma yapılabilmesine imkan tanınacak.

Yeşildal, düzenlemelerin hem TOKİ’nin hem de vatandaşların işlerini kolaylaştıracağını belirterek, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerle bürokrasinin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.