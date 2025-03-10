Tren, 40 kişilik kapasiteye sahip 7 kuşetli vagonlarla sefer yaparken, 200 yolcu, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Van Valisi Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve diğer yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sefer, yalnızca bölge halkı için değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaret ve turizme önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, 5 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen bu hattın, kültürel ve ticari anlamda önemli faydalar sağlayacağını belirtti. 1070 kilometrelik mesafeyi kat eden tren, 22 saat sürecek bir yolculukla Tahran ve Van arasında seferler gerçekleştirecek. Haftada iki kez düzenlenecek seferler, her iki şehirde de büyük ilgi görecek.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, bu seferlerin bölgesel kalkınma, ticaret ve turizm açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca, demiryolu taşımacılığının bölgeyi daha modern ve hızlı bir demiryolu altyapısıyla batı illerine bağlayacağını belirterek, İran’a yapılacak ziyarette iki ülke arasındaki ticari ve turistik bağların güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Tahran-Van tren seferlerinin düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Seferler, Tahran’dan pazar ve çarşamba günleri saat 12.35’te, Van’dan ise pazartesi ve perşembe günleri saat 20.00’de hareket edecek. Biletler, Türkiye'deki TCDD gişelerinden ve internet üzerinden temin edilebilecek. Bu önemli ulaşım bağlantısının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.