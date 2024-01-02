Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı iddialarına yanıt verdi.

Yapılan açıklamada: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmî açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.