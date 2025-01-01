İdamlara Uluslararası Hukuk Tepkisi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, idam edilen İranlıların ülkeye esrar sokmak suçundan mahkum edildiği bildirildi. Ancak infazların tam tarihine dair bir bilgi verilmedi. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu idamların elçiliklerine önceden haber verilmeden gerçekleştirilmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Ofisi Genel Müdürü Karimi Shasati, "Bu süreçte İran, vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sağlamak ve cezalarının hafifletilmesi için çaba göstermişti. Ancak, infazların bildirilmeden gerçekleştirilmesi uluslararası anlaşmalara aykırıdır" dedi.

Diplomatik Gerginlik Yeniden Tırmanıyor

İdamlar, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başladığı 2023 yılından bu yana yaşanan en ciddi gerilimlerden biri olarak değerlendiriliyor. İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın konuya ilişkin bir açıklama yapmasını talep etti.

Geçmişteki Krizler ve Yeniden Başlayan İlişkiler

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2016 yılında Suudi Arabistan’da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr’in de bulunduğu 47 kişinin idam edilmesi sonrasında tamamen kesilmişti. İranlı protestocuların Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği’ni ateşe vermesiyle ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Ancak, 2023 yılında Pekin’de Çin’in arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerle iki ülke arasındaki diplomatik bağlar yeniden kurulmuştu.

Bu son gelişme, Suudi Arabistan ve İran arasındaki kırılgan ilişkilerin yeniden büyük bir testten geçtiğini gösteriyor. İdamların bölgesel dengelere nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor.