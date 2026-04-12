Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar sırasında Tahran yönetiminin misillemeleri sonucu zarar gören petrol boru hattının yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçtiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Basra Körfezi ile Kızıldeniz arasındaki enerji koridoru işlevi gören Doğu-Batı Boru Hattı'nda yürütülen teknik ve operasyonel çalışmaların başarıyla tamamlandığı, bu kapsamda günlük yaklaşık 7 milyon varillik petrol akışının kısa sürede yeniden sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, günlük yaklaşık 300 bin varil üretim kaybına yol açan Manifa petrol sahasındaki sorunların giderildiği, Khurais sahasında ise tam üretim kapasitesine ulaşılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, "Bu hızlı toparlanma, Saudi Aramco'nun ve Suudi Arabistan'ın enerji ekosisteminin yüksek operasyonel dayanıklılığını ve etkin kriz yönetimi kapasitesini ortaya koymaktadır. Bu sayede hem yerel hem de küresel pazarlara yönelik enerji arzının güvenilirliği ve sürekliliği güçlenmekte, küresel ekonomi desteklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in ABD ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sırasında, Tahran yönetimi Körfez ülkelerindeki çeşitli petrol ve doğalgaz altyapı tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı.