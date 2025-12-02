Hastalık nedeniyle hem besi hem de süt işletmelerinin ciddi zarar gördüğünü belirten Doğru, üreticinin ayakta kalması için acil destek çağrısında bulundu.

Şap hastalığı sektörü vurdu: Kesimler arttı, üretici zor durumda

Şap hastalığının hayvancılığı “derinden sarstığını” söyleyen Doğru, beside yaklaşık yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 15–20 oranında hayvanın kesime gittiğini belirtti. Bu durumun kırmızı et arzındaki sıkıntıyı büyüttüğünü ifade eden Doğru, “Beside dana bulmakta zorluk yaşanmaya başladı ve bu doğrudan kırmızı et fiyatlarına yansıdı. Etkisi uzun süre devam edecek” dedi.

Hastalığın döl verimini de düşürdüğünü vurgulayan TÜSEDAD Başkanı, “Hayvanlar gebe kalmıyor. Gebelik olmayınca geleceğin sürüsü de oluşmuyor. Sorunun etkisi uzun vadeye yayılacak” diye konuştu.

Süt zirvesinde fiyat gündemi: Kırsalda süt 14 liraya düştü

Ulusal Süt Konseyi'nin 1 Ekim itibarıyla çiğ süt referans fiyatını 19,60 TL olarak belirlediğini hatırlatan Doğru, Türkiye genelinde ortalama fiyatların bu seviyeyi yakalamadığını vurguladı. Doğru, “Kırsalda sütünü 14 liraya satan üreticiler var. 22 Kasım’da Antalya’da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi’nde de fiyatların yetersizliği gündeme geldi” dedi.

“Süt üreticisi desteklenmezse üretim zinciri çöker”

Şap pandemisi sonrası üreticinin ciddi darbe aldığını ifade eden Doğru, süt fiyatlarının acilen güncellenmesi gerektiğini söyledi:

“Desteklenmesi gereken kesim süt üreticileri. Kırmızı eti üretecek olan da, gelecekteki danayı sağlayacak olan da ineklerimiz. Yıllardır baskılanan fiyatlar yüzünden birçok işletme kapanmıştı. Şimdi şap hastalığı ve bazı bölgelerde üç gün hastalığı üreticiyi iyice zora soktu. Destek verilmezse daha fazla işletme kapıya kilit vuracak.”

1 Aralık için fiyat beklentisi: Üretim maliyeti 23,09 TL

TÜSEDAD'ın yeni maliyet hesaplamasına göre 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 TL olduğunu hatırlatan Doğru, mevcut fiyatlarla üreticinin zarar ettiğini söyledi. “1 Aralık itibarıyla fiyatların güncellenmesini bekliyoruz. Üreticinin cebinden gidiyor, sürdürülebilir değil. 3 ayda bir güncelleme yapılacaktı ama ertelene ertelene bugüne gelindi” dedi.

Doğru, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi’ne çağrıda bulunarak şap hastalığından zarar gören üreticinin üretimde kalabilmesi için fiyat farkı ve destek verilmesinin şart olduğunu vurguladı.