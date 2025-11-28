Bölgede yaklaşık 40 yıldır fındık ticareti yapan Burhan Alper, fiyatların ihracattaki hareketlilik ve 2026 Mart ayında yapılacak rekolte tespitine bağlı olarak değişeceğini belirtti.

Alper, geçtiğimiz ay 330 TL seviyesine kadar yükselen fındığın bu hafta randımanına göre 280-285 TL aralığında işlem gördüğünü ifade ederek, piyasada alım yapan büyük firmaların bir süre beklemede kalmasının fiyatlarda durağanlığa yol açtığını söyledi. “Yaklaşık bir ay önce şirketler 300 TL seviyesinden alıma geçti. Biz de elimizdeki ürünün bir kısmını sattık, satışlarımız devam ediyor” dedi.

Piyasada Bilgilendirme Aralıkları Önemli

Alper, üretici ve alıcı arasındaki belirsizliğin azaltılması için fiyat bildirimlerinin daha kısa periyotlarla yapılması gerektiğini vurguladı:

“Aylık fiyat açıklaması yerine daha sık aralıklarla bilgilendirme yapılırsa, piyasadaki belirsizlik azalır. Bu hem üreticiye hem alıcıya rahatlık sağlar.”

Doğu Karadeniz’de don, Batı Karadeniz’de kuraklık nedeniyle verim beklentilerinin değiştiğine dikkat çeken Alper, satış eğilimlerine ilişkin şunları aktardı:

“Zonguldak bölgesinde fındığın yaklaşık yarısı satıldı, kalan kısmı bekletiliyor. Üretici, fiyat 300 TL’nin altına indiği sürece satış yapmak istemiyor. Rekolte yüksek çıkarsa düşüş, düşük kalırsa tekrar yükseliş yaşanabilir.”

Dünya Fiyatları ve Zararlılar Piyasayı Etkiliyor

Dünya piyasalarında kabuklu fındığın 7,5 dolar, iç fındığın ise 15 dolar seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatan Alper, artan fiyatların farklı ülkelerde üretimi artırdığını belirtti. Öte yandan fındık bahçelerinde kokarca yoğunluğunun zarar verdiğine dikkat çeken Alper, özellikle Ordu ve Perşembe’de ciddi yayılım olduğunu, Bartın, Çaycuma, Akyazı, Hendek ve Düzce’ye doğru ilerlediğini söyledi. Alper, bireysel mücadele ile sorunun çözülemeyeceğini belirterek, havadan ilaçlamanın önemine vurgu yaptı.