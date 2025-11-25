Yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat ekiminin yapıldığı ovada dün yağan yağmur, özellikle kıraç araziler için “can suyu” niteliğinde oldu. Uzmanlar, kar ve yağmur yağışının devam etmesi durumunda rekoltede büyük sorun yaşanmayacağını vurguluyor.

Geçen sezon Konya Ovası’nda hububat hasadı 2 milyon tonun altında gerçekleşmişti. Bu yıl ise yağış miktarındaki azalma, hububat ekili alanlarda üreticilerin endişesini artırdı. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Uzun süredir çiftçilerimiz yeterli yağış alamadı. Özellikle kıraç alanlarda yağışların devam etmesini dört gözle bekliyorlar. Sulu arazilerde sulama yapılıyor, ancak sulama imkanı olmayan kıraç alanlarda yağış beklentisi sürüyor” dedi.

Kıraç alanlarda can suyu yağmurlar

Kırkgöz, yağmurun kıraç alanlarda bitkiler için can suyu olduğunu belirterek, “Bu dönemde yağış olmazsa bitkiler kuruyabilir ve rekoltede ciddi düşüş yaşanabilir. Ancak önümüzdeki süreçte yağışlar devam ederse bu alanlar sezona verimli bir şekilde hazırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kuraklık verimi etkiliyor

Yağış azlığının verimde düşüşe yol açtığını aktaran Kırkgöz, “Kuraklık sulu alanlarda bile verimi etkiliyor. Çiftçiler, yağış olmasa yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kullanarak sulama yapsalar da bekledikleri verimi elde edemiyor. Bu durum, özellikle su fakiri olan Konya bölgesinde çiftçileri tedirgin ediyor” diye konuştu.

Konya Ovası’nda hububat üreticileri, özellikle aralık ayında beklenen kar yağışına umutla bakıyor. Uzmanlar, yeterli yağışın devam etmesi halinde bu sezon hububat rekoltesinin korunabileceğini belirtiyor.

