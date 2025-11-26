Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi’ndeki anıt zeytin ağacı, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte üreticilerin yaşadığı sıkıntıların sembolü oldu. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 2025 sezonunun son 20 yılın en zorlu dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini belirterek üreticinin hem doğal afetlerle hem de piyasa baskısıyla mücadele ettiğini vurguladı.

“Rekolte 20 yılın en düşük seviyesine indi”

Özarı, nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin yüzlerce dekar zeytinlik ve üzüm bağında ciddi hasara yol açtığını söyledi. Don sonrası çiçek ve tomurcukların zarar gördüğünü, devamında gelen kuraklık ve aşırı sıcaklıkların zeytin tutumunu iyice düşürdüğünü ifade eden Özarı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeni açan çiçeklerin don vurmasıyla zarar görmesi ve yaz boyunca devam eden kuraklık nedeniyle zeytinler olgunlaşmadan döküldü. 2025 yılı zeytin rekoltesi son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.”

“Tekelci sermaye fiyatları 150 TL’den 95 TL’ye düşürdü”

Artan üretim maliyetleri nedeniyle çiftçilerin sezon başında yüksek fiyat beklentisine girdiğini belirten Özarı, zeytinyağı alımlarında tekel niteliğindeki büyük firmaların üreticiye düşük fiyat dayattığını öne sürdü.

“Sezon başında 150 TL’den açıklanan fiyatlar, kapalı kapılar ardında yapılan düzenlemelerle 95 TL’ye kadar indirildi. Çiftçimiz bir kez daha ezildi.”

“Kurtuluş kooperatifleşmede”

Üreticinin değerini ancak örgütlü bir yapıyla koruyabileceğini vurgulayan Özarı, tüm zeytin üreticilerini bir araya gelmeye çağırdı:

“Bir gün gelecek, bir araya gelemeyen çiftçimiz zincirlerini kıracak, sermayenin yükünü üzerinden atacak. Kurtuluş kooperatifleşmededir. Tüm zeytincilerimizi odamıza davet ediyorum; gelin birlik olalım, kooperatifimizi kuralım.”

Buruk kutlama, güçlü mesaj

Dünya Zeytin Ağacı Günü’nün bu yıl Manisa’da buruk geçtiğini söyleyen Özarı, tüm üreticilerin gününü tebrik ederken dayanışmanın önemine dikkat çekti.