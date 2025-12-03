Panelde, zeytinyağında duyusal analiz yöntemleri, tadım teknikleri ve kalite sınıflandırmaları konusunda uygulamalı bilgiler paylaşan Zihnioğlu’na, alanında ünlü isimlerden Prof. Dr. Paul Vossen eşlik etti. Vossen, ABD’de tadım jürilerinin başkanlığını yürütüyor ve zeytinyağı üzerine çok sayıda kitap ve yayına imza atmış bir uzman olarak tanınıyor.

Etkinlik hakkında konuşan Ali Zihnioğlu, “Amerikalılara ‘iyi zeytinyağı nasıl olmalı?’ sorusunun cevabını verdik. Prof. Dr. Paul Vossen ile birlikte kapsamlı bir tadım gerçekleştirdik. Panelimiz, 40 katılımcının ücret ödeyerek katıldığı yoğun ilgi gören bir organizasyon oldu” dedi.

Hermus Zeytinyağları, geçtiğimiz aylarda uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas tarafından “dünyanın en iyi 6. zeytinyağı” seçilerek Türkiye’yi gururlandırmıştı. Bu başarı, Türk zeytinyağının dünya çapında kalite ve lezzet açısından ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.