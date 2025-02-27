"Bu Ürünün Sütle Alakası Yok"

Kasım ayından itibaren raflarda yerini alan 0,1 (binde bir) yağlı sütlerin, içindeki yağın tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan bir ürün olduğunu belirten Şimşek, "Bu sütten peynir yapamazsınız, yoğurt yapamazsınız. İçinde yağ yok. Bu ancak sulama amaçlı kullanılabilir" diyerek tepkisini dile getirdi. İnsan sağlığına da uzun vadede zarar verebileceğini vurgulayan Şimşek, ilgili makamların bu ürünleri piyasadan çekmesi gerektiğini söyledi.

"Üreticiden Alınmayan Süt, Tüketiciye Neden Sunuluyor?"

Süt sanayisinde yaşanan çelişkilere dikkat çeken Şimşek, "Sanayiciler üreticiden aldığı sütün analizinde yüzde 3,6 yağın altında çıkanlara ceza keserken, 3,2 yağ oranındaki sütleri çiftçinin elinde bırakıyor. Ancak market raflarında 3.1, 3.2 gibi yağ oranlarına sahip sütler satılabiliyor. Üreticiden almazken tüketiciye nasıl sunuluyor?" diye sordu.

Sanayicilerin yağlı sütü düşük fiyatla alıp yağını çekerek daha yüksek katma değerli ürünler ürettiğini belirten Şimşek, "Marketlerde düşük fiyatlı süt olarak satılan bu ürünler, tüketicinin zamanla alışkanlık kazanmasına ve gerçek sütü tükettiğinde sindirim sorunları yaşamasına neden olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de Süt Fazla Gözüküyor, Ama Gerçek Öyle Değil"

Süt üretiminin fazla gösterildiğine dikkat çeken Şimşek, "Devlet regülasyon alımı yaparak her gün 2 bin ton sütü süt tozuna çevirirken, sanayici bir yandan sütün yağını çekip 'süt' adıyla suyu satıyor. Böylece tüketiciye gerçek süt ulaşmadığı için ülkemizde süt üretimi fazla gibi gözüküyor" dedi. Avrupa'da tereyağı sıkıntısı yaşanırken Türkiye'de böyle bir durumun olmamasını da buna bağlayan Şimşek, "Sanayici için tereyağı sorunu yok çünkü sütün içindeki tüm yağı alıp satıyorlar" şeklinde konuştu.

Tereyağına da Müdahale: "Yarım Yağlı Tereyağı Olmaz!"

Şimşek, süt ürünlerinde yaşanan değişimlerin tereyağına da yansıdığına dikkat çekerek, "Piyasada yarım yağlı tereyağları türedi. Tereyağı, tereyağıdır. Bunun yarım yağlısı olmaz" ifadelerini kullandı.

"Hileli Ürün Üreten Firmalar Kapatılsın"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürün üreten firmaları ifşa etmesini desteklediğini belirten Şimşek, bunun yeterli olmadığını söyledi. "Bu firmalar üçüncü kez ifşa edilirse kapatılmalı. İnsan sağlığıyla oynayanlar, üreticinin de geleceğiyle oynuyor" diyerek daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Gerçek Süt Tüketilmeli"

Son olarak tüketicilere de çağrıda bulunan Şimşek, "İnsanlar neden manda sütüne, jersey sütüne yöneliyor? Çünkü yağ oranı yüksek ve besleyici. Gerçek süt tüketmek istiyorsak, bu gibi düşük yağlı ürünlere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.