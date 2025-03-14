Türkiye’de geçirdikleri yıllara olan minnettarlıklarını dile getiren Suriyeli mülteciler, ülkelerine dönerken Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunuyor.

Bursa'da yaklaşık 10 yıldır yaşayan Suriyeli Suphi Haji, vatanına dönüşün heyecanını yaşarken, Türkiye'deki zamanının çok iyi geçtiğini belirtti. “Burada hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadım. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum,” diyerek Türkiye'nin misafirperverliğini vurgulayan Haji, Türk halkının gösterdiği anlayışa olan minnettarlığını dile getirdi. “Türkiye’nin misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağım,” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te yıllarını geçiren Suriyeli Ali de benzer duyguları paylaştı. “Ramazan ayında ülkeme dönmek çok mutlu edici bir duygu,” diyen Ali, Türkiye’deki yıllarının unutulmaz anılarla dolu olduğunu belirtti. Türk halkının kendisine sunduğu güvenli barınma ve huzurlu yaşam imkânlarına teşekkür eden Ali, "Bize kapılarını açan Türk halkına minnettarım. Şimdi vatanıma dönüyorum ama burada edindiğim dostlukları asla unutmayacağım,” diyerek Türk halkının gösterdiği sıcak yaklaşımın kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade etti. Ali, “İnşallah orada da öğrendiğimiz hoşgörü ve dayanışmayı yaşayabiliriz,” diyerek, Suriye’deki barış ve güvenlik dileklerini iletti.

İzmir’den Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli Al Numan ise, Türkiye’de kurduğu dostlukları ve insanlık anlayışını vurguladı. “Sen iyi olursan, Türk ya da Arap fark etmez. Önemli olan insanlık,” diyerek, Türkiye’de geçirdiği yılların kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Numan, “Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suriyelilere yardım ettikleri için teşekkür ediyorum,” diyerek, Türkiye’nin sunduğu misafirperverlik ve destek için teşekkürlerini sundu.

Bu duygusal dönüş yolculuğu, sadece Suriyeli mültecilerin değil, aynı zamanda Türk halkının da gösterdiği misafirperverliğin ve dayanışmanın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Türkiye, zor zamanlarda yardıma muhtaç olan Suriyelilere sunduğu güvenli limanla, vatanlarına dönüşlerini daha anlamlı hale getiriyor.