8 Aralık 2024 tarihinde, Suriye’de halkın özgürlüğüne kavuşma sürecinin başlangıcıyla başlayan yeni dönemde, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli bir gelişme kaydedildi. Ticaret Bakanlığı, bu sürecin devamında, Türkiye-Suriye ilişkilerini düzenleyecek adımların atıldığını ve varılan mutabakat doğrultusunda bir yol haritası oluşturulduğunu duyurdu.

Bakanlık, 8 Aralık 2024’ten itibaren eski rejim dönemi şartlarında uygulanan Suriye ile Türkiye arasındaki ticaretin gümrük hizmetleriyle ilgili 2021/12 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığını bildirdi. Bu kapsamda, 8 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 2025/4 sayılı yeni genelge ile Suriye ile ticareti düzenleyen önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre:

İhracat ve Transit Kısıtlamaları Kaldırıldı: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye yapılan ihracat ve transit işlemleri için mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı. Türkiye'den Suriye’ye ihraç edilecek veya transit edilecek ürünler, diğer ülkelerle aynı şartlara tabi tutulacak. Suriye’den Üçüncü Ülkelere Transit Serbestliği: Suriye’den Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemleri serbest hale getirildi. Metal hurda hariç, diğer tüm eşyanın Suriye’den Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere geçişi serbestleşti. Suriye’den İthalat Normalleştirildi: Suriye’den ithalat işlemleri de normalleştirildi. Eski genelge kapsamında yer alan ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırıldı ve Suriye’den ithal edilen eşya, ithalat düzenlemeleri, ürün güvenliği kontrolleri ve gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkelerle aynı şartlara tabi olacak.

Bu düzenlemeler, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin normalleşmesini ve daha verimli bir hale gelmesini hedefliyor.