Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, başkent Şam’da The New York Times gazetesine röportaj verdi. Devlet Başkanı eş-Şara, "Suriye'de yaşanacak herhangi bir kaos sadece komşu ülkelere değil, tüm dünyaya zarar verecektir" dedi. Eş-Şara, hükümetinin hem Türkiye hem de Beşar Esad'ın iktidardayken önemli müttefiki olan Rusya ile anlaşmalar müzakere ettiğini söyledi. Her iki ülkeden de ilerleyen dönemde askeri destek alma ihtimaline değinen eş-Şara, "Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığı var, Rusya'nın da askeri varlığı var. Suriye ile diğer ülkeler arasındaki geçmiş anlaşmaları iptal ettik ve yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara, "Rejimin yıkılması ve Suriye'nin içinde bulunduğu yeni durum, bölgede tamamen yeni güvenlik ilişkilerinin önünü açtı. Bu nedenle bölgesel ülkelerin veya Avrupa'daki birçok ülkenin Suriye'nin istikrarında büyük çıkarı var" şeklinde konuştu.



Askeri destek arayışı

Eş-Şara, ülkedeki askeri üsleri işaret ederek, "Tüm taraflara bu askeri varlığın Suriye'nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini söyledik. Herhangi bir yeni anlaşmanın Suriye'nin bağımsızlığını, güvenliğini, istikrarını ve hiçbir ülkenin varlığının Suriye toprakları üzerinden diğer uluslara tehdit veya tehlike oluşturmamasını garanti altına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Suriye ordusuna yıllardır destek verdiğini, ülkesinin gelecekte Rusya'nın ya da başka ülkelerin desteğine ihtiyaç duyabileceğini işaret eden eş-Şara, "Şimdiye kadar Rus üretimi silahlara alternatif olarak başka ülkelerden teklif almadık" dedi. Eş-Şara, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Suriye'nin silahları tamamen Rus'tur. Suriye'nin uzun yıllardır güvendiği birçok gıda ve enerji anlaşması var" şeklinde konuştu.



ABD’ye "yaptırımları kaldır" çağrısı

Eş-Şara, 45 dakikalık röportajında ABD’ye yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Eş-Şara, "Yaptırımlar, önceki rejimin halka karşı işlediği suçlara yanıt olarak uygulanmıştı" ifadelerini kullandı. ABD’nin yaptırımların kaldırılması için sunduğu taleplere değinen eş-Şara, bazı şartların "tartışılması veya değiştirilmesi gerektiğini" söyledi. Suriye topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasını önleyeceği sözü veren eş-Şara, "Suriye en başından beri topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit edecek şekilde kullanılmasını önleme konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara ayrıca, mart ayında Alevileri hedef alan saldırılara da değinerek, hükümetinin barışı korumaya kararlı olduğunu ve şiddetten sorumlu olanları yargılayacağını belirtti. Suriye gibi büyük bir ülkede yetenekli bir ordu kurmak için birkaç ayın yeterli olmadığını söyleyen eş-Şara, "Bu kendi başına büyük bir zorluk teşkil ediyor. Biraz zaman alacak" dedi.