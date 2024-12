DC evreninin en meşhur kahramanı "Superman", bu yaz beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini James Gunn’un yaptığı film, kendine özgü tarzıyla, epik aksiyon, mizah ve yüreğin eşsiz karışımıyla yeniden şekillenen DC evreninin asıl süper kahramanını konu alıyor. Seyirciyi merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel bir inançla hareket eden bir Superman bekliyor.

DC Stüdyoları başkanları Peter Safran ve James Gunn, Gunn'ın kendi senaryosundan yönettiği filmin yapımcılığını üstleniyor. Film, Jerry Siegel’la Joe Shuster tarafından yaratılan Superman karakterlerine dayanıyor.

Filmde Superman/Clark Kent rolünde David Corenswet ("Twisters", "Hollywood"), Lois Lane rolünde Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") ve Lex Luthor rolünde Nicholas Hoult ("X-Men" filmleri, "Juror #2") yer alıyor. Filmde ayrıca Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion ("Guardians of the Galaxy" filmleri, "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", "Tom Clancy's Jack Ryan"), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") ve Neva Howell ("Greedy People") yer alıyor.

"Superman"in başyapımcılığını Nikolas Korda, Chantal Nong Vo ve Lars Winther üstleniyor. Kamera arkasında Gunn'a görüntü yönetmeni Henry Braham, yapım tasarımcısı Beth Mickle, kostüm tasarımcısı Judianna Makovsky ve besteci John Murphy'nin yanı sıra kurgucular Craig Alpert ("Deadpool 2", "Blue Beetle"), Jason Ballantine ("IT" filmleri, "The Flash") ve William Hoy ("The Batman") gibi sıkça birlikte çalıştığı isimler eşlik ediyor.