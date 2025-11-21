Galatasaray – Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak’ta Gaziantep Stadyumu’nda, Fenerbahçe – Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak’ta Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Turnuvanın finali, 10 Ocak’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadını ev sahibi yapacak.

Kura çekiminde dikkat çeken açıklamalar

Kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra dört kulübün yöneticileri de katıldı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, eşleşme öncesinde iddialı konuşarak şu ifadeleri kullandı:

“Kupanın Trabzon’a yakışacağını düşünüyorum. Gönlümden Gaziantep geçiyor. Galatasaray’la Gaziantep’te görülecek bir hesabımız var.”

Galatasaray cephesi adına konuşan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların geleneğine vurgu yaptı:

“Galatasaray ilklerin takımıdır. Yeni formatla düzenlenen bu turnuvada kupayı müzemize götürmek istiyoruz.”

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise Süper Kupa’nın ikinci yarı öncesi iyi bir sınav olacağını belirtti:

“Takımımız adına önemli bir hazırlık fırsatı olacak. Fenerbahçe olarak hedefimiz kupayı kaldırmak.”

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise turnuvanın Türk futbolu için yeni bir heyecan yarattığını söyleyerek Fenerbahçe'ye başarı dileklerinde bulundu:

"UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yeni formatın futbolumuza katkı sağlayacağına inanıyorum."

Süper Kupa yarı final programı

5 Ocak 2026 — Galatasaray vs. Trabzonspor

Gaziantep Stadyumu – Gaziantep

6 Ocak 2026 — Fenerbahçe vs. Samsunspor

Yeni Adana Stadyumu – Adana

Final 10 Ocak’ta

Turkcell Süper Kupa’nın kazananı, yarı finali geçen iki takımın karşılaşacağı 10 Ocak’taki final maçında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda belli olacak.