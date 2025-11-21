Etkinliğe; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Program, HUFEDER’in hayata geçirdiği projeleri anlatan tanıtım videosuyla başladı, ardından Dernek Başkanı Enes Yıldırım açılış konuşmasını yaptı.

“Hukuki alandaki güçlü duruşumuz büyük önem taşıyor”

Konuşmasında Fenerbahçe’nin hem sahada hem de sahada olmayan alanlarda güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Saran, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçemize gönül veren, mesleklerini büyük bir sorumlulukla icra eden siz değerli HUFEDER ailesi ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Hedeflerimize ilerleyebilmemiz için sadece sahada değil, hukuki alanda da gösterdiğiniz güçlü duruş son derece önemlidir.”

Saran, yüksek yargı mensupları ile hakim ve savcılara da teşekkür ederek, camiaya sağladıkları katkının kulübün adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından kritik olduğunun altını çizdi.

“Sarı-lacivert renklere verdiğiniz destek güvenimizi pekiştiriyor”

Sadettin Saran, Fenerbahçe camiasının desteğinin kendileri için moral kaynağı olduğunu belirterek şunları ekledi:

“Her daim sarı-lacivert renklerin yanında oldunuz. Destekleriniz Fenerbahçe’nin geleceğine duyduğumuz güveni daha da pekiştiriyor. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçemizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim.”

Konuşmasının sonunda tüm davetlilere teşekkür eden Saran, etkinliğe katılamayan Fenerbahçe dostlarına da selam gönderdi.