Kitapta, tankın geliştirilme sürecinde karşılaşılan teknik ve stratejik zorluklar, milli üretim başarısı ve modern harp sahasındaki yeri detaylı şekilde anlatılıyor. Prof. Dr. Yalçıntaş, projenin en kritik adımlarını bizzat yönetti.

Milli Zırh Sisteminin Hikayesi

ALTAY tankının zırh sistemi, tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda sıfırdan tasarlandı. Kitapta, bazı çevrelerde tankın zırhının Güney Kore’den teknoloji transferi yoluyla geldiği yönündeki yanlış algıya da açıklık getiriliyor. Yalçıntaş’a göre, tankın zırhı modüler tasarımı sayesinde hem kinetik hem de kimyasal mühimmata karşı üstün koruma sağlıyor ve tankın yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor.

“Yurtdışından temin edilen zırhlar test edildi ancak hiçbir ürün bizim geliştirdiğimiz kadar başarılı çıkmadı. Süreç, hem motivasyonumuzu artırdı hem de kendi çalışmalarımızın doğruluğunu test etme fırsatı sundu,” diyor Yalçıntaş.

Savaş Alanında Tank ve İHA Dengesi

ALTAY tankının maliyetiyle ilgili çarpıcı bir anekdot da kitabın dikkat çeken bölümlerinden. Prof. Dr. Yalçıntaş, bir dönem BMC CEO’su olarak görev yaparken, İDEF’23 fuarında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile tankın maliyeti üzerine konuştu.

Selçuk Bayraktar, milyon dolarlarla ifade edilen tank maliyetini öğrenince şöyle demiş:

“Ama biz bunları sadece birkaç 100 bin dolarlık füzelerle rahatça vurabiliyoruz.”

Yalçıntaş, Bayraktar’ın bu yorumuna hak veriyor ve ekliyor:

“Hem Azerbaycan hem de Ukrayna ordularının envanterinde Baykar’ın silahlı insansız hava araçları bulunuyor ve bunlar Rus tanklarına karşı üstünlük sağlıyor. Ancak ALTAY ile Rus tankları arasında nesil farkı var. ALTAY, zırh koruması ve Aselsan tarafından geliştirilmiş AKKOR aktif koruma sistemi sayesinde modern muharebe sahasında hâlâ çok kritik bir platform.”

AKKOR ile Modern Koruma

Kitapta vurgulanan bir diğer önemli nokta, ALTAY tankının AKKOR aktif koruma sistemi. Bu sistem, düşmanın füzelerini tanka değmeden havada etkisiz hâle getirebiliyor ve dünyada benzer sistemleri başarıyla uygulayabilmiş çok az ülke bulunuyor. Bu sayede ALTAY, sadece zırh ve ateş gücüyle değil, hareket kabiliyeti ve ileri teknoloji koruma sistemleriyle de modern harp sahasında öne çıkıyor.

Prof. Dr. Yalçıntaş, kitabında tankların modern savaş alanında hâlâ gerekli olduğunu vurguluyor: