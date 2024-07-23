Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa il ve ilçelerinde emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda; Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin; 24 Temmuz 2024 tarihinde kesimine, 25 Temmuz 2024 tarihinde ihracatına, Mevlâna (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm çeşidinin; 05 Ağustos 2024 tarihinde kesimine, 07 Ağustos 2024 tarihinde ihracatına izin verildi.

Ege Sultani Üzümü olarak coğrafi işaret tescili bulunan sultani çekirdeksiz sofralık üzümünün Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 1 milyon 100 bin dekar alanda 60 bin üretici tarafından üretildiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üzüm üreticilerinin bağlarını bir yıl boyunca büyük bir titizlikle hasada hazırladıklarını, alıcı ülkelerin taleplerine göre bağları hasat edip ihraç etmek için tüm hazırlıklarının tamam olduğunu kaydetti.

“Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” isimli projemiz kapsamında farklı noktalardaki bağlardan numuneler alarak pestisit analizleri yapıyoruz ve üzüm üreticisi bölgelerin pestisit haritasını çıkarıyoruz” diyen Başkan Uçak, “Bu sezon geçen sezona göre rekoltemiz daha yüksek. 2023 yılında 87 milyon dolar olan çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatımızı 2024 yılında 100 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.



İç piyasada da çekirdeksiz sultani üzüm tüketimi artmalı

Üzümün potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğunu vurgulayan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, iç piyasada da çekirdeksiz sultani sofralık üzüm tüketiminin artması önerisinde bulundu. Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Üzüm, çocukların kemik gelişimine katkı sağlıyor. Kemik erimesi olan hastalarda üzümün bu özelliğinden yararlanabilir. Üzüm, demir zengini olduğu için kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerin azalmasını sağlar. Cilde parlaklık ve sağlıklı görünüm kazandırır. Üzümün en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sıcakların çok yüksek seyrettiği bugünlerde tüm vatandaşlarımızı sofralık üzüm tüketmeye davet ediyorum. Özellikle okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına sezonu bitene kadar taze üzüm, sezonu bittikten sonra ise kuru üzüm konulmasını öneriyoruz.”



Rusya-Ukrayna en çok ihracat yapılan ülkeler

Türkiye’nin çekirdeksiz sofralık sultani üzüm ihracatında Rusya Federasyonu 2023 yılı verilerine göre 44,5 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Ukrayna 10 milyon dolarlık sultani sofralık üzüm talebiyle ikinci ülke olurken, Polonya 9 milyon dolarla zirvenin üçüncü basamağında yer aldı.



Taze üzümde çekirdeksiz sofralık sultani üzüm yüzde 65 paya ulaştı

Türkiye, 2023 yılında taze üzüm ihracatından 134,6 milyon dolar döviz kazanırken, çekirdeksiz sofralık sultani üzüm 87,2 milyon dolarla taze üzüm ihracatından yüzde 65 pay aldı. Red Globe 11,5 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, diyabet hastalarının tercih ettiği erkenci üzüm çeşidi Superior 4,5 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.