Fiyatlardaki sıçramanın arkasında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyra bölgesinde bulunan kritik petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı yer alıyor. Saldırı sonrası bölgede çıkan yangının büyümesi ve kontrol altına alınmasının zaman alması, arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Hürmüz Boğazı Endişesi Büyüyor

Enerji piyasalarının asıl odak noktası ise Hürmüz Boğazı. Küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu kritik geçiş noktasında ABD ile İran arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ticari gemi geçişlerini güvence altına almak amacıyla “Özgürlük Projesi” kapsamında bölgeye 15 bin askerle destek vereceğini açıkladı.

İran cephesinden gelen sert açıklamalar ise tansiyonu daha da yükseltti. İranlı yetkililer, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasının ateşkese aykırı olacağını savunurken, olası bir müdahaleye karşılık verileceği mesajını verdi. Bu karşılıklı restleşme, piyasalarda arz kesintisi riskini güçlendiren en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Arz Endişesi Fiyatları Destekliyor

Uzmanlara göre, Orta Doğu’da yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel petrol arzında ciddi daralma yaratabilir. Bu nedenle yatırımcılar, jeopolitik gelişmelere her zamankinden daha duyarlı hale gelmiş durumda. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kriz, fiyatları daha da yukarı taşıyabilecek kritik bir eşik olarak görülüyor.

Öte yandan OPEC+ grubundan gelen üretim artışı kararı, fiyatlar üzerinde sınırlı da olsa dengeleyici bir etki yaratıyor. Grup üyesi 7 ülkenin haziran ayında günlük 188 bin varil üretim artışına gitmesi bekleniyor. Ancak bu artışın, mevcut jeopolitik risklerin yarattığı baskıyı telafi etmekte yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Gözler 7 Haziran’da

Piyasalar şimdi OPEC+ grubunun 7 Haziran’da gerçekleştireceği toplantıya odaklanmış durumda. Toplantıdan çıkacak olası yeni üretim kararları, petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Küresel enerji piyasalarında belirsizlik sürerken, Orta Doğu’daki gelişmelerin seyri petrol fiyatlarında oynaklığın devam edeceğine işaret ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte jeopolitik risklerin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edeceği görüşünde.