Güne gram altın yaklaşık 6.600 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.500 dolar bandında işlem görüyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın haziran ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve ABD’de faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması, altın üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altının cazibesini azaltırken, küresel piyasalarda risk iştahının dengelenmesi de fiyatları aşağı yönlü etkiliyor. Ons altın, son olarak mart ayı sonunda gördüğü 4.482 dolar seviyesine yeniden yaklaşarak dikkat çekiyor.

Güncel altın fiyatları (5 Mayıs 2026)

Günün ilk saatleri itibarıyla piyasada öne çıkan satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.594 TL

Çeyrek altın: 10.860 TL

Yarım altın: 21.720 TL

Tam altın: 43.202 TL

Cumhuriyet altını: 43.208 TL

Gremse altın: 108.338 TL

Ons altın: 4.534 dolar

Altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin kısa vadede devam edip etmeyeceği, başta merkez bankalarının atacağı adımlar olmak üzere makroekonomik verilerle şekillenmeye devam edecek. Yatırımcılar ise özellikle enflasyon ve faiz sinyallerine odaklanmış durumda.