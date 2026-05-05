Zam ya da indirim var mı?

5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken yeni bir zam ya da indirim uygulanmış değil. Ancak sektör kaynakları, uluslararası fiyatlardaki hareketliliğe bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

İstanbul’da fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 63,94 TL seviyesinde bulunurken motorin 71,72 TL, LPG ise 34,99 TL’den satılıyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 63,80 TL, motorin 71,58 TL ve LPG 34,39 TL seviyesinde.

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Başkentte benzin litre fiyatı 64,91 TL olarak belirlenirken motorin 72,84 TL, LPG ise 34,87 TL seviyesinde.

İzmir’de fiyatlar daha yüksek

İzmir’de ise akaryakıt fiyatlarının diğer büyük şehirlere göre bir miktar daha yüksek olduğu görülüyor. Benzin litre fiyatı 65,19 TL, motorin 73,11 TL ve LPG 34,79 TL’den satılıyor.

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde üç ana unsur öne çıkıyor:

Brent petrol fiyatları

Döviz kuru (özellikle dolar/TL)

Vergi düzenlemeleri (ÖTV ve KDV)

Bu üç kalemde yaşanan her değişim, rafineri çıkış fiyatlarını etkileyerek pompa fiyatlarına yansıyor.

Kısa vadede ne bekleniyor?

Uzmanlara göre, petrol fiyatlarında sert bir düşüş ya da kurda belirgin bir gerileme yaşanmadığı sürece akaryakıt fiyatlarında kalıcı bir indirim beklentisi sınırlı. Buna karşın küresel piyasalarda olası bir gevşeme, pompaya indirim olarak yansıyabilir.

Akaryakıt fiyatları günlük olarak güncellenebildiği için araç sahiplerinin gelişmeleri yakından takip etmesi önemini koruyor.