Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutarken, mevduat faizleri özellikle kısa vadede yüzde 45’in üzerine kadar çıkıyor. Bu da yatırımcıya aylık bazda güçlü bir nakit akışı sağlıyor.

Aylık Getiri 31 Bin TL’ye Dayandı

Bankadan bankaya değişmekle birlikte, 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağladığı net faiz getirisi 25.933 TL ile 31.574 TL arasında değişiyor. Bu rakam, 2026 yılı net asgari ücreti olan 28.075 TL’yi aşmış durumda.

En yüksek getiriyi sunan bankalar arasında:

Alternatif Bank

ON Dijital Bankacılık

Odeabank

yer alıyor.

Öte yandan daha düşük faiz sunan bankalarda bile aylık kazanç ciddi seviyede. Örneğin QNB Finansbank ile Odeabank arasındaki fark aylık 6 bin TL’yi aşabiliyor. Bu fark yıllık bazda yaklaşık 75 bin TL’ye ulaşıyor.

Mevduat Zenginliği Artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip kişi sayısı 2,3 milyonu geçti. Toplam mevduatın büyük bölümü sınırlı bir kesimde yoğunlaşmış durumda.

Faizlerde Yön Ne Olacak?

Piyasada temel soru şu: Bu yüksek faiz dönemi ne kadar sürecek?

Ekonomistler üç senaryo üzerinde duruyor:

Faiz indirimi (yüksek olasılık): Yaz aylarında başlayabilecek indirimlerle mevduat faizlerinin yüzde 35-40 bandına gerilemesi bekleniyor. Bu durumda aylık getiri 22-25 bin TL seviyesine düşebilir.

Bekle-gör süreci: Faizler birkaç ay daha yüksek kalabilir, kısa vadeli mevduat cazibesini korur.

Faiz artışı (düşük olasılık): Küresel riskler artarsa faizler yeniden yükselerek getiriyi daha da artırabilir.

Kısa Vade Neden Önde?

Bankalar şu an özellikle 32 günlük vadelerde daha yüksek faiz veriyor. Bunun nedeni, olası faiz indirimlerine karşı uzun vadeli yüksek maliyet yükü almak istememeleri.

Güvenlik ve Getiri Dengesi

Yüksek getiri arayanlar için özel ve dijital bankalar öne çıkıyor

Daha temkinli yatırımcılar için kamu bankaları: Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank



daha düşük faiz sunmasına rağmen güven algısıyla tercih ediliyor.

Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında 1,2 milyon TL’ye kadar mevduat sigortası bulunuyor.

Reel Getiride Mevduat Önde

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kısa vadede mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sunan araç konumunda. Ancak yıllık bazda liderlik hâlâ altında.

Mevcut tabloda mevduat, özellikle kısa vadede düşük riskli ve yüksek getirili bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak faiz döngüsünün değişme ihtimali nedeniyle yatırımcıların vade tercihini ve banka seçimini dikkatle yapması gerekiyor.