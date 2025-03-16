Elektrikli Van Modelleri Geliyor

Anlaşma kapsamında Stellantis, orta ve büyük van segmentlerindeki tamamen elektrikli iki ticari aracı Iveco'ya tedarik edecek. 2,8 ile 4,25 ton brüt ağırlık aralığında olacak bu araçlar, Atessa (İtalya), Gliwice (Polonya) ve Hordain (Fransa) fabrikalarında üretilecek.

Araçlar, Avrupa’daki Iveco yetkili satıcı ve servis noktalarında satışa sunulacak ve bakımları yapılacak. İş birliği, sürdürülebilir mobiliteye geçişi destekleyen uzun vadeli bir projeyi temsil ediyor. Yeni modellerin 2026 yılının ortalarında pazara çıkması bekleniyor.

10 Yıllık İş Birliği

Bu stratejik ortaklık, 10 yıllık bir anlaşmaya dayanıyor. Konuyla ilgili konuşan Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, “Bu iş birliği, rekabet gücümüzü artırırken Avrupa’daki müşterilerimize daha fazla seçenek sunmamıza yardımcı olacak” dedi.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean Philippe Imparato ise, “Bu başarıyı, operasyonel mükemmelliğimiz ve çevreci batarya elektrikli güç aktarma sistemlerimizle sağladık” ifadelerini kullandı.

İveco’nun Elektrikli Araç Portföyü Genişliyor

Yeni elektrikli van modelleri, Iveco’nun mevcut eDaily modeline ek olarak hafif ticari araç portföyünü genişletecek. Iveco, biyometan, batarya elektriği ve yakıt hücresi teknolojilerini içeren çok enerjili stratejisiyle sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmaya devam ediyor.

Bu yeni iş birliği, Avrupa ticari araç pazarında elektrikli mobiliteye geçişi hızlandıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.