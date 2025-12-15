Bu nedenle sürücüler ve vatandaşlar her gün “Benzin fiyatı ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?”, “LPG’ye zam var mı?” sorularının yanıtını araştırıyor.

15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar önceki günle aynı seviyelerde kaldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,51 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,34 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,35 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,71 TL

Motorin: 54,49 TL Elektrikli araç şarj hizmetlerinde kurallar değişiyor İçeriği Görüntüle

LPG: 28,33 TL

Akaryakıt fiyatları; brent petrol, dolar kuru, rafineri maliyetleri ve vergi oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni güncellemeler olabileceğine dikkat çekiyor.