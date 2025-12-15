Verilere göre otomotiv ihracatı, adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 960 bin 989 adede yükselirken, ihracat geliri 37 milyar dolara ulaştı. Sektör, Türkiye’nin toplam ihracatında liderliğini korumayı sürdürdü.

Üretimde Artış, Otomobilde Sınırlı Gerileme

Yılın 11 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 4 artışla 1 milyon 295 bin 31 adet olarak kaydedildi. Otomobil üretimi ise yüzde 3 düşüşle 796 bin 276 adet seviyesinde gerçekleşti. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 1 milyon 320 bin 119 adede ulaştı.

Ticari araç grubunda üretim güçlü seyrini korudu. Bu dönemde ticari araç üretimi yüzde 19 artarken, hafif ticari araç üretimi yüzde 21, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 1 yükseldi.

Kapasite Kullanımı Yüzde 66

Otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranı ocak-kasım döneminde yüzde 66 oldu. Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranları; hafif araçlarda yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

İhracatta Ticari Araçlar Lokomotif Oldu

2025’in 11 ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 8 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 30 artışla dikkat çekti. Traktör ihracatı ise yüzde 16 düşüşle 10 bin 377 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sektörü, yüzde 18’lik payla sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verileri de toplam otomotiv ihracatının 37 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Aynı dönemde otomobil ihracatı değer bazında yüzde 6 artarak 10,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 arttı.

İç Pazar 1,2 Milyon Adedi Geçti

Yılın 11 ayında toplam otomotiv pazarı yüzde 10 büyüyerek 1 milyon 215 bin 876 adede ulaştı. Otomobil pazarı yüzde 11 artışla 938 bin 177 adet olurken, toplam ticari araç pazarı yüzde 5 büyüdü. Hafif ticari araç pazarı yüzde 7 artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 daraldı.

Ocak-kasım döneminde otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.