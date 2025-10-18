Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli havayolu markası AJet, yeni nesil uçak yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin fabrika çıkışlı beşinci uçağı olan TC-OHE kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı, 13 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

ABD’den doğrudan gelen yeni uçak, AJet’in genç filo yapılanması kapsamında Türkiye’ye getirilen beşinci fabrika çıkışlı uçak oldu. Hangara alınan TC-OHE’nin kabin donanımı ve koltuk montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarifeli seferlerde hizmete başlaması planlanıyor.

AJet filosu hızla büyüyor

AJet, yıl boyunca filosuna kattığı yeni uçaklarla yakıt verimliliği yüksek, çevreci ve modern uçak sayısını artırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda TC-OHA, TC-OHB, TC-OHC ve TC-OHD tescilli uçakların teslimiyle başlayan süreç, TC-OHE’nin İstanbul’a gelişiyle devam etti.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, 19 Ekim Pazar günü TC-OHF tescilli yeni uçağın da İstanbul’da olması bekleniyor.

Yıl sonuna kadar 10 yeni Boeing 737-8 MAX filoya katılacak

AJet, 2025 yılı sonuna kadar 10’a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi uçağı filosuna dahil etmeyi planlıyor. Yeni uçaklarla birlikte hem yolcu kapasitesi artacak hem de uçuş güvenliği ve konforu daha üst seviyeye taşınacak.

AJet’in yeni nesil uçak yatırımı büyümeyi hızlandıracak

Filo yenileme stratejisini sürdüren AJet, çevreci teknolojilere sahip Boeing 737-8 MAX modelleriyle operasyonel maliyetlerini düşürmeyi ve karbon salınımını azaltmayı amaçlıyor. Böylece havayolu, hem sürdürülebilir havacılık hedeflerine hem de müşteri memnuniyetine katkı sağlamayı hedefliyor.