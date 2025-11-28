Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarında çocuk ve gençlere yönelik risklerin azaltılması için geniş kapsamlı düzenlemelerin gündemde olduğunu açıkladı. Bakan, yaş sınırlamasının tek başına yeterli olmayacağını vurgulayarak, kapsamlı bir dijital güvenlik stratejisinin hazırlandığını belirtti.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleriyle bakanlıkta bir araya gelen Uraloğlu, dijital platformlarda çevrimiçi güvenlik, erişim kısıtlamaları, denetim mekanizmaları ve dijital okuryazarlık gibi kritik başlıkları değerlendirdiklerini söyledi.

“Sosyal medya sadece yaş sınırıyla güvenli hale gelmez”

Dijital dünyada gençlerin karşılaştığı siber zorbalık, çevrimiçi taciz, uygunsuz içerikler ve manipülatif algoritmalar gibi tehditlerin her geçen gün arttığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak için yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık. Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak en büyük sorumluluklarımızdan biridir.” Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Arasında İstanbul Kaçıncı Sırada? İçeriği Görüntüle

Ebeveyn onayı ve platform sorumluluğu güçlenecek

Uraloğlu, görüşmede sosyal medya şirketlerinin yükümlülüklerinin artırılması, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim yapılması ve ebeveyn kontrolünün sistematik hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle çocukların sosyal medya hesabı açarken ebeveyn onayı sürecinin zorunlu hale gelmesi yönünde değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Dijital okuryazarlık da gündemde

Bakanlık, çocukların yalnızca korunmasını değil aynı zamanda dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetişmesini hedefleyen eğitim programları üzerine de çalışıyor. Uraloğlu, “Gençlerimizi bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yeni düzenleme sinyali: Daha güvenli bir dijital ekosistem

Toplantıda ele alınan başlıklar, yakın dönemde Türkiye’de sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ebeveyn onayından denetim mekanizmalarına, platformların yasal sorumluluklarının artırılmasından dijital okuryazarlık eğitimlerine kadar geniş bir alanı kapsayan düzenlemelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.