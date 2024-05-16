Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanununun haftaya TBMM'ye geleceğini açıkladı.

Öğrenci Mahremiyetine Saygı

Öğretmenlere yönelik disiplin hükümlerinin de yer aldığı 'Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK)' taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor. Öğrenci mahremiyetine saygı gösterilmesi konusunda sıkı yaptırımlar getiriliyor.

Sosyal Medyada Paylaşım Yapan Öğretmenlere Ceza

Sabah gazetesinin haberine göre; sosyal medyada öğrencilerin görüntülerini paylaşan öğretmenlere ceza verilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgilerin, ses veya görüntülerin izinsiz paylaşılması durumunda kınama cezası öngörüyor.

Kınama Cezası Süresi

Öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak olan kınama cezaları, öğretmenlerin profesyonel itibarını korumak amacıyla sıkı bir şekilde uygulanacak.

Aylıktan Kesme Cezası

Öğretmenlik mesleğine yakışmayan davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik aylıktan kesme cezası da öngörülüyor. Özellikle öğrencilere kötü örnek olabilecek söz, davranış ve hareketlerde bulunan öğretmenlere bu ceza uygulanacak.

Aylıktan Kesme Cezası Şartları

Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek:

Öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek davranışlarda bulunmak.

Taraflı davranarak öğrencilerin başarılarını değerlendirmek.

Bakanlıkça onaylanan öğretim programının amaç ve hedeflerine aykırı faaliyetlerde bulunmak.