CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi’nin 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özel, "Bolu, iki gündür bizi ağırlıyor. Abant’taydık ve yeni yasama döneminden önce milletvekillerimizi burada kampa aldık" dedi.

Bolu kampından bahseden Özel, "Onlarla partimizin, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, yürüttüğümüz mücadeleyi, zorluklarımızı, Türkiye’nin önündeki zorlukları ve sıkıntıları birlikte nasıl aşabileceğimizi, partimizin 18-20 yıl sonra yenilenen parti programını, buradan ortaya çıkacak hükümet programını, bu hükümet programı ile birlikte vatandaşımızın artık kronikleşmiş ve ‘çözülemez’ diye düşündüğü başta yoksulluk, işsizlik, gençlerin yarınlara umutsuz bakmaları olmak üzere bu kalıcı sorunlara nasıl çözümler üreteceğimiz konusunda çok verimli iki gün geçirdik. Bunun sonunda belediyemizin, Tanju Başkan’ın haklı olarak çok üzerinde durduğu, anlata anlata bitiremediği, benim de yerinde görmemi istediği 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı’nın birinci etabındaki ilerlemeyi, projenin geldiği noktayı ve gelecek yıl tamamı bittiğinde nasıl bir güzelliğin ortaya çıkacağını görmek için buradayız. Parkta bir çınar ağacını hep birlikte dikmek, biraz önce izledik Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımıza seçimde verilen bir sözün, seçimin üzerinden bir buçuk yıl geçtiği noktada tutulduğunu görmek, yaşamın her evresinde olduğu gibi hem taziyede hem de cenaze hizmetlerinde, ki bu konudaki memnuniyet noktasında Tanju Başkan hep anlatıyor, tamamı ücretsiz olarak görülen ve vatandaşın büyük memnuniyet duyduğu bu hizmet binalarının da açılması için buradayız. Gerçekten iki gün boyunca hem Bolu’nun güzelliklerinden, bu mevsim geçişinden, gösterilen misafirperverlikten çok etkilendik. Yine cuma günü akşamüstü 19 Mart sonrası 59’uncu eylemimizi Bolu’da yaptık ve tarihindeki en görkemli siyasi mitinglerden bir tanesini gerçekleştirdik. Uzakta oturan arkadaşlar ayrıldı. Bana eşlik eden arkadaşlarla buradan memnun bir şekilde, misafirperverliğinizden memnun bir şekilde birazdan biz de ayrılacağız" dedi.



"Karar olmadan kimseye ‘hırsız’ dedirtmem"

CHP’li belediyelerin hizmetleriyle gurur duyduğunu ifade eden Özel, "Mahkeme kararı kesinleşmiş, karar olmadan kimseye ‘hırsız’ dedirtmem. Kimseye ‘Rüşvet aldı’ dedirtmem. Kimseye ‘Belediyeyi soydu’ dedirtmem. Duyarsam, beterini duyarsınız. Hesabını verirsiniz. En geç iki sene içinde seçim var. Ondan sonra kim kime iftira attı, kim kime haysiyet cellatlığı yaptı, bunların hepsini göreceğiz. Öyle iftirayla, yalanla, dolanla, haysiyet cellatlığıyla iktidarı koruyamazsınız. Bu millet hizmete bakıyor, hizmete. Buraya çıkıp Tanju Özcan anlatıyor da yalan atıyor olsa, bu ahali daha laf ağzından çıkarken alkışlar mı? Görmüyor musun şehri, görmüyor musun hizmeti, görmüyor musun teveccühü? Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz. Her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi onların elinde adım adım iktidara yürüyor. İyi yönetebileceğimizi oradan gösteriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla, büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle, büyük bir cesaretle iktidara hazırdır. Bu iktidar gelecek sandık günü değişecek. Türkiye’de bütün mağdurların, bütün mazlumların, bütün fakirlerin, bütün emeklilerin, bütün orta gelirlilerin yüzü gülecek. Daha çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tanju Başkanıma ve bütün ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.