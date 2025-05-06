Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, SOCAR, 870 megavat kapasiteli santral için 225 ila 250 milyon dolar arasında bağlayıcı olmayan bir teklif sundu. Gama Enerji’nin, bu teklif üzerinden müzakerelere devam etmeyi kabul ettiği ifade ediliyor. Ancak görüşmeler henüz nihai aşamaya ulaşmadı ve olası bir anlaşma her iki şirketin yönetim kurulu onayına bağlı olacak.

SOCAR Türkiye’de Etki Alanını Genişletiyor

Türkiye’nin Rusya’dan sonra en büyük ikinci doğal gaz tedarikçisi olan Azerbaycan, aynı zamanda TANAP aracılığıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyor. SOCAR’ın söz konusu santrali satın alması, şirketin Türkiye’nin büyüyen elektrik üretim pazarında daha güçlü bir pozisyon elde etmesini sağlayabilir. Ayrıca bu satın alma, gaz arz fazlasını ticari değere dönüştürmek için stratejik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Gama Enerji Üretim Portföyünü Gözden Geçiriyor

Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santralleri de bulunan Gama Enerji için bu satış, değişen piyasa dinamiklerine yönelik bir yeniden yapılanma anlamı taşıyabilir. Türkiye’de doğalgazla elektrik üretiminde uygulanan düzenlenmiş fiyat politikaları, üreticilerin kâr marjlarını baskı altında tutuyor. Bu nedenle Gama’nın, doğalgaz bazlı üretimden kademeli çıkış stratejisi izlediği yorumları yapılıyor.

Her iki şirket de kamuoyuna resmi bir açıklama yapmazken, görüşmelerin ilerleyişi enerji piyasasının radarında olmaya devam ediyor.