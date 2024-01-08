Škoda, Türkiye’de tarihi bir satış rakamına ulaşırken, 19 bin 464 adet satış gerçekleştirdiği 2022’ye göre yüzde 80 büyüme elde edildi. Bu sonuçlarla birlikte Škoda’nın pazar payı ise yüzde 3,6 oldu.

Pazarın yüzde 91.3’üne hitap eden ürün gamıyla rekor geldi

Tarihin en büyük satışlarını elde etmenin mutluğunu paylaşan Yüce Auto- Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Otomotiv sektörü son birkaç yıldır büyük bir dönüşümden geçiyor. Geçen yılı zor bir süreçten geçerek tamamladık ve marka olarak tarihi satışlara ulaşmaktan dolayı gururluyuz. Škoda, elektrifikasyon ve dijitalleşme konusunda sürekli olarak kendini yenileyen bir marka ve bunu da marka kimliğini daha ileriye taşıyarak ortaya koyuyor. Pazarın yüzde 91.3‘üne hitap eden ürün gamıyla rekor geldi. O kadar geniş bir ürün yelpazemiz var ki sportif sürüşü sevenlerden daha yüksek konfor arayanlara veya verimliliği ön planda tutmak isteyenlere kadar çok fazla alternatife sahibiz. Elde ettiğimiz satış adetleri de, geniş ürün gamımızın kullanıcılarımız tarafından ne kadar beğenildiğinin bir kanıtı. Biz marka olarak Škoda’nın potansiyelinin daha da yüksek olduğunu biliyoruz ve yeni yılda tam elektrikli araçlarımızı sunmaya, daha fazla yenilikle müşterilerimizi memnun etmeye devam edeceğiz“ dedi.

Zirvede Škoda Superb var

Škoda’nın Türkiye’de yüksek satışlar elde etmesini sağlayan geniş ürün çeşitliğinde, zirvede yer alan model markanın amiral gemisi sedanı Superb oldu. 7 bin 507 adetlik satışa sahip olan Superb’i 6 bin 813 adetle Octavia izledi.

Markanın B-SUV modeli Kamiq ise, 6 bin 592 adetle Türkiye’de en çok tercih edilen üçüncü Škoda ürünü oldu. Sınıfının en dinamik modellerinden biri olarak öne çıkan Scala ise 5 bin 824 adetlik satış performansı elde etti. Bu modelleri sırasıyla 3 bin 27 adetle Fabia, 2 bin 941 adetle Kodiaq ve 2 bin 337 adetle Karoq takip etti. Bu rakamlara göre Škoda’nın Kamiq, Karoq ve Kodiaq ile birlikte yaklaşık 12 bin adetlik SUV satışı oldu ve markanın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 34’ü SUV modellerinden geldi.