GEZİCİ KENT LOKANTASI GARAJA ÇEKİLDİ

Şişli’de dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan kent lokantalarının kapatıldığına dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen’in bu lokantaları kapatma kararı aldığı, ancak resmi bir yazılı talimat vermediği belirtiliyor. Aynı zamanda, ilçede mobil hizmet veren gezici kent lokantası tırının da belediye garajına çekildiği ifade ediliyor.

BAYRAK VE POSTERLERİ KALDIRMIŞTI

Kayyum Cevdet Ertürkmen’in göreve gelir gelmez belediye binası önündeki caddede bulunan bayrak ve posterleri de toplattığı iddia edilmişti. Bu hamle, ilçede çeşitli tepkilere neden olmuştu.

CHP ŞİŞLİ İLÇE ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapmaya hazırlanan CHP Şişli İlçe Örgütü’nün, bugün saat 15.00’te Mahmut Şevket Paşa Kent Lokantası önünde basın açıklaması gerçekleştireceği öğrenildi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şişli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: "“Şişli’deki 3 Kent Lokantası kapatıldı” şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. " ifadelerine yer verildi.