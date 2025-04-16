DEM Partili Önder, sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Önder, yayında, “Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa, ikincisi de biz olalım” ifadelerini kullanmıştı.

Siyasette özellikle çözüm sürecinde İmralı görüşmelerinde aktif rol almasıyla tanınan Sırrı Süreyya Önder’in, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı ve kalbinin ana atardamarında boydan boya yırtık tespit edilmesi üzerine acil ameliyata alındığı duyurulmuştu.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Önder'in, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sevenleri ve siyasilerden birçok isimden destek ve geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.