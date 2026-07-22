AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmede Şırnak'ın eğitim alanındaki öncelikli ihtiyaçlarını gündeme taşıdı. Görüşmede 36 okulun doğal gaza dönüştürülmesi için ödenek talebinde bulunuldu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i milletvekili arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ederek Şırnak'ın eğitim alanındaki ihtiyaç ve taleplerini görüştü. Görüşmede, Şırnak'ta eğitim yatırımlarının mevcut durumu, devam eden projeler ve yeni yatırım ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alındı. Milletvekili Tatar, özellikle il merkezi, ilçeler ve köylerdeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını Bakan Tekin'e ilettiklerini belirtti. Toplantıda, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Genişletilmiş İl Milli Eğitim Müdürleri toplantısının Şırnak'ta gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar da değerlendirildi. Şırnak'ın eğitim alanındaki potansiyelinin ve yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı görüşmede, kentteki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik konular üzerinde duruldu. Milletvekili Tatar, 2026 yılı doğalgaz dönüşüm programı kapsamında Şırnak'ta bulunan 36 okulun doğalgaza dönüştürülmesi için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi talebini de Bakan Tekin'e ilettiklerini açıkladı. Söz konusu dönüşümün hayata geçirilmesiyle birlikte okullarda daha verimli, ekonomik ve konforlu bir ısınma sisteminin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Tatar, Şırnak'ın eğitim alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırımların artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Bakanlığın kente gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Tatar, eğitim yatırımlarının yakından takip edildiğini vurgulayarak, öğrencilerin daha modern ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşması için girişimlerin devam edeceğini kaydetti.