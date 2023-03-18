Şırnak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı

Şırnak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108’nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Şırnak Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk anıta çelenk sunulması ile başlayan tören, Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Çelenk sunma programının ardından 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda bulunan şehitler anıtını ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Erdoğan ve beraberindekiler, burada şehitler için dua edip şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktılar.

Şırnak Valilik bahçesinde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.