Liderlerin yüzde 78'i değişimin hızına ayak uydurmakta zorlandıklarından endişe ederken yüzde 80'i üst yönetimin riskten kaçınma eğilimi nedeniyle rakiplerinden geri kaldıklarını düşünüyor.



Öte yandan kuruluşların yatırım öncelikleri arasında yüzde 86 ile XaaS (hizmet olarak her şey) ilk sırada yer alırken kuruluşların yüzde 74'ü, önümüzdeki 12 ay içinde mevcut teknolojilerini iyileştirmek yerine yeni teknolojiye yatırım yapmayı planladıklarını belirtiyor.



KPMG'nin kuruluşların dijital dönüşüm yatırımlarını nasıl optimize ettiklerini, stratejik teknoloji yatırımlarının etkilerini ve veri odaklı karar alma süreçlerini mercek altına aldığı 2024 Küresel Teknoloji Araştırması'nın sonuçları yayımlandı. Türkiye de dahil 26 ülkeden 2 bin 450 teknoloji liderinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, son bir yılda hızla ivme kazanan inovasyonun, kuruluşlarda fırsatları kaçırma korkusunu (FOMO) güçlü bir şekilde körüklediğini gösteriyor. Öyle ki araştırmaya katılan liderlerin yüzde 78'i değişimin hızına ayak uydurmakta zorlandıklarından endişe ederken yüzde 80'i üst yönetimin riskten kaçınma eğilimi nedeniyle kuruluşlarının yeni teknolojileri benimseme konusunda rakiplerinden daha yavaş kaldığını belirtiyor.



2024 yılına ait sonuçlar 2023 ile karşılaştırıldığında, teknoloji uygulama olgunluğu genel olarak iyileşmiş durumda ve en büyük artış veri & analitik ve XaaS (hizmet olarak her şey) alanlarında görülüyor. Bu yıl kuruluşların çoğu XaaS stratejilerinde ilerlemeye proaktif olarak devam ediyor. Önümüzdeki yıl için yatırım öncelikleri arasında, yüzde 86 oranında tercih edilen XaaS yer alıyor; kuruluşlar, bulut bilişimin sağladığı çeviklik ve maliyet avantajlarına odaklanıyor. Diğer öncelikler arasında siber güvenlik (yüzde 68), yapay zekâ/otomasyon (yüzde 65) ve uç bilişim (yüzde 61) bulunuyor. Bu yatırım iştahı, birçok kuruluşun teknolojiyi iş stratejilerinin merkezine koyduğunu gösteriyor.



Kuruluşlar teknolojiyi kullanarak kârlarını artırıyor

Birçok kuruluş için teknoloji adaptasyonu olumlu sonuçlar doğuruyor. Katılımcıların yüzde 72'si, dijital dönüşümle ilgili karar alma süreçlerinin genellikle iş değeri yaratan sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Hatta, katılımcıların yüzde 69'u teknoloji yatırımlarından elde ettikleri değerden genel olarak memnun. Tüm teknoloji kategorilerinde, kuruluşların ortalama yüzde 87'si son 24 ay içinde teknolojiyi kullanarak kârlarını artırmayı başardı. 2023 ve 2024'te yapılan araştırmalarda, bu sistemlerin şirket kârlılığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirten yöneticilerin oranında, yıllık bazda yüzde 25 artış görüldü.



Teknoloji yatırımları stratejik olarak değerlendiriliyor

Kuruluşların yüzde 74'ü, önümüzdeki 12 ay içinde mevcut teknolojilerini iyileştirmek yerine yeni teknolojiye yatırım yapmayı planladıklarını belirtiyor. Teknoloji yatırım portföylerini stratejik olarak değerlendiren ve bu yatırımların uzun vadeli hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayan, yüksek performanslı kuruluşların oranı yüzde 53 iken teknoloji girişimlerinin daha geniş bir amaca hizmet etmesini isteyen yöneticilerin oranı yüzde 70 seviyesinde. Teknoloji tercihlerini etkileyen faktörlerdeki dinamikler de değişti. 2024'te rakipleri takip etmek hâlâ önemli bir karar faktörü olsa da üçüncü taraf danışmanlığı (yüzde 89) ve şirket içi geliştirmeler/POC (yüzde 83) rakip takibinin önüne geçti. Bu durum, kuruluşların yeni teknolojiyi pazara daha hızlı sunarak rakiplerinin önüne geçme isteğini yansıtıyor.



Yapay zekâ “kara kutusu” iş gücünde kaygı yaratıyor

Olumlu bir gelişme olarak, katılımcıların yüzde 74'ü yapay zekânın bilgi çalışanlarının verimliliğini artırarak kuruluşlarının genel performansını iyileştirdiğini belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların 10'da 8'inden fazlası otomasyonun bilgi çalışanlarının odak noktasını daha yaratıcı rollere kaydırmasını bekliyor ve yapay zekânın bilginin geleceğini yeniden tanımlayacağı öngörülüyor. Ancak, yapay zekâ aynı zamanda iş gücünde kaygıya da neden oluyor. Kuruluşların yüzde 78'inden fazlası, birçok kullanıcının yapay zekayı bir “kara kutu” olarak görmesinden endişe duyuyor. Neredeyse aynı oranda katılımcı (yüzde 77), yapay zekânın mevcut operasyonel yapılara zorluklar çıkaracağını ve bunun iş kaybına ve etik kaygılara yol açabileceğini düşünüyor.



“Kuruluşlar trendlerin gölgesinde değil, verinin ışığında ilerlemeli”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı Gökhan Mataracı, “Teknolojik inovasyonun hızı tartışılmaz bir gerçek. İnovasyon yarışında geri kalma korkusuyla birleştiğinde, bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen fikirler hızla gerçeğe dönüşüyor. Üretken yapay zekâdan kuantum bilişime kadar uzanan bu gelişmelerin potansiyel faydaları büyük, ancak maliyetli hatalar yapma riski de eşit derecede yüksek. Bu yılki araştırmamızın temel bulgularından biri, teknoloji liderlerinin değişim hızına ayak uydurmakta zorlandıklarını hissetmeleri oldu. Bu geri kalma duygusuyla başa çıkmaya çalışan kuruluşlar, bazen aceleci kararlar alabiliyor. Ancak bu durum hem riskli hem de maliyetli olabilecek yanlış yatırımlara yol açarak, birçok köklü kuruluşun zaten mücadele ettiği teknik borç yükünü artırabilir. Başarılı bir dijital dönüşüm için kuruluşların trendlerin gölgesinde değil, verinin ışığında ilerlemeleri gerekiyor. Biz de KPMG olarak, teknolojik dönüşümü strateji ve ölçülebilir sonuçlarla destekleyerek iş ortaklarımıza bu yolculukta yardımcı oluyoruz ve teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyle fark yaratan liderler ortaya çıkarıyoruz.” dedi



Başarılı dijital dönüşümün formülü

Araştırmada başarılı dijital dönüşüm için kuruluşlara yedi ana başlıkta önemli tavsiyelerde de bulunuluyor:

Geride kalma korkusunu yenin: İlerlemenin ve rakiplerinizi geride bırakma isteğinin sağlıklı olduğu doğru. Ancak bu istek, kararlarınızı saptırmamalıdır. Sürüyü körü körüne takip etmek yerine, organizasyonunuzun stratejik hedefleri doğrultusunda kararlar alın ve doğru yolu gösteren somut birincil kanıtlara odaklanın. Değeri tanımlamak ve sunmakta ampirik bir yaklaşım benimseyin: Başarıyı net bir şekilde tanımlayan ve somut ölçütlere dönüştüren paydaşları hizalayın. Performans yönetimine “her zaman açık” bir yaklaşım benimseyin ve iç ve dış değişikliklere göre ölçümleri sürekli izleyip ayarlayın. Bu adımlar, kuruluşun güvenle kararlar almasına ve vaat edilen değeri sunmasına yardımcı olacaktır. Teknik borcu azaltın: Yapılandırılmış teknik borç yönetimini benimseyin. Teknoloji ortamını kontrol altına almak ve rasyonelleştirmek için net iyileştirme planları ve sağlam mimari ilkeleri oluşturun. İş birliğinin gücünden yararlanın: Yenilik, yeni teknolojiyle sınırlı değildir. Seçtiğiniz iş ortaklarıyla iş birliği yapmanın, ortak yatırım yapmanın ve riski paylaşmanın yeni yollarını keşfedin. En son teknolojiye ve dünya çapındaki yaratıcı fikirlere erişim sağlamak için bağlantılarınızı kullanın. Güven ve güvenliği önceliklendirin: Çözümlerin tasarım itibarıyla güvenli olmasını sağlayın ve en başından itibaren güven ve güvenliği önceliklendirin. Yapay zekâ ve yeni teknolojileri sorumlu ve etik bir şekilde tasarlayın, inşa edin ve kullanın. Böylece organizasyonunuz, değer yaratımını güvenle hızlandırabilir. Güçlü bir veri altyapısı kurun: Veriyi daha etkili bir şekilde kullanmayı desteklemek için verilerin güvenilir, alakalı ve uygun şekilde kullanılmasını sağlayan; insanları, süreçleri ve politikaları birleştiren sağlam bir veri yönetim çerçevesi oluşturun. Kuruluş genelinde, hızlı ve bilinçli karar almayı destekleyecek bir anlayış geliştirin. Bilgi paylaşımıyla yapay zekâ yetkinliklerini geliştirin: Ekibinizin yapay zekâ konusundaki bilgi düzeyini ve algısını değerlendirin. Bu verilerden yararlanarak bilgi boşluklarını kapatmak, sürekli öğrenim kültürünü desteklemek ve departmanlar arası iş birliğini teşvik etmenin en etkili yolunu belirleyin.